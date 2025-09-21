Betörőt fogtak a VI. kerületben, menekülés közben lezuhant a másodikról

Szeptember 17-én este hét órakor kimentek a rendőrök egy VI. kerületi társasház második emeleti lakásába, miután egy szomszéd hangos üvegcsörömpölésre és a riasztó jelzésére figyelt fel, és telefonon értesítette a hatóságot – olvasható a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közösségi oldalán.

Betörőt fogtak a VI. kerületben (Fotó: Ladóczki Balázs)

A helyszínen egy férfi téglával betört ablakon keresztül mászott be, és még javában kutakodott, amikor a járőrök megérkeztek.

Menekülés közben a fürdőszoba ablakán próbált távozni, a klímaberendezés kültéri egységére lépett, ami leszakadt, és a férfi a mélybe zuhant.

A mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Az elkövetőt egyelőre nem tudták kihallgatni.

Borítókép: Zuhanással ért véget egy betörés a VI. kerületben (Forrás: Facebook)