Bírságot kaptak a fapados légitársaságok az utaspanaszok miatt

Budapest Főváros Kormányhivatala kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a légitársaságok betartsák a repülővel utazók fogyasztóvédelmi jogait. A nyári időszakban összesen 297 db légiutasüggyel kapcsolatos megkeresés érkezett a Fogyasztóvédelmi Főosztályra – írja közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Bírságot szabott ki kormányhivatal a fapados légitársaságokra (Fotó: AFP / NurPhoto)

A panaszok közül 101 ügyben indult eljárás a légitársaságok ellen, ezek főként a Wizz Air Hungary Zrt. és a Ryanair DAC vállalkozásokat érintették.

Elsősorban járatkésések vagy éppen törlések, visszautasított beszállás, illetve válaszadás vagy ellátási kötelezettség megsértése miatt folytatott vizsgálatokat a kormányhivatal.

A fennmaradó 196 megkeresés közül 65 ügyben a fogyasztóvédelem nem látta megalapozottnak a panaszt, 131 esetben pedig tájékoztató levelet küldtek az ügyfeleknek.

A 101 eljárás közül 27 ügyben kötelező határozat, illetve 17 ügyben kötelezést és bírságot kiszabó határozat született. Összesen 88 millió forint összegben szabtak ki bírságot, jelentős részét a Wizz Air Hungary Zrt. kapta. A kormányhivatal azt is megjegyzi:

29 alkalommal az eljárást megszüntették, a legtöbb esetben ennek oka az volt, hogy a légitársaság elismerte kártalanítási kötelezettségét, és ki is fizette az ügyfeleket.

A fennmaradó többi ügy vizsgálata még folyamatban van.

Tavaly ősszel petíciót indított és sorstársakat keresett Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója, miután a saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek az utasok a fapados légitársaságok járatain nyáron. A Ficsak elnöke felvette a kapcsolatot Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel.

A fogyasztóvédelemért is felelős minisztertől pozitív visszajelzést kapott, miszerint a kormány partner a jogsértést elkövető légitársaságok elleni fellépésre az utasbarátabb működés érdekében, és már el is indítottak bizonyos folyamatokat.

A Magyar Nemzetnek Király Nóra korábban azt mondta: elképesztő történeteket lehetett olvasni, hogy hány órát késett egy-egy járat, és nemegyszer előfordult, hogy gyakorlatilag a reptéren kellett éjszakáznia több száz embernek. A késések miatt nem jutottak időben haza, és a járatukra elcsigázottan várakozva nem kaptak ételt és semmilyen felvilágosítást – sorolta a problémákat lapunknak Király Nóra, aki maga is megtapasztalta, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni a fapados légitársaságok működési mechanizmusának.