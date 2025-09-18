Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

fapados légitársaságokfogyasztóvédelemkormányhivatal

Bírságot kaptak a fapados légitársaságok az utaspanaszok miatt

A légiutasok panaszai közül 101 ügyben indult eljárás a légitársaságok ellen, ezek főként a Wizz Air Hungary Zrt. és Ryanair DAC vállalkozásokat érintették – közölte lapunkkal Budapest Főváros Kormányhivatala.

Nagy Orsolya
2025. 09. 18. 12:33
Ryanair valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Budapest Főváros Kormányhivatala kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a légitársaságok betartsák a repülővel utazók fogyasztóvédelmi jogait. A nyári időszakban összesen 297 db légiutasüggyel kapcsolatos megkeresés érkezett a Fogyasztóvédelmi Főosztályra – írja közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

A Wizzair Airbus A321-231 aircraft is at the Warsaw Chopin airport in Warsaw, Poland, on February 8, 2025. (Photo by Aleksander Kalka/NurPhoto) (Photo by Aleksander Kalka / NurPhoto via AFP)
Bírságot szabott ki kormányhivatal a fapados légitársaságokra (Fotó: AFP / NurPhoto)

A panaszok közül 101 ügyben indult eljárás a légitársaságok ellen, ezek főként a Wizz Air Hungary Zrt. és a Ryanair DAC vállalkozásokat érintették. 

Elsősorban járatkésések vagy éppen törlések, visszautasított beszállás, illetve válaszadás vagy ellátási kötelezettség megsértése miatt folytatott vizsgálatokat a kormányhivatal. 

A fennmaradó 196 megkeresés közül 65 ügyben a fogyasztóvédelem nem látta megalapozottnak a panaszt, 131 esetben pedig tájékoztató levelet küldtek az ügyfeleknek.

A 101 eljárás közül 27 ügyben kötelező határozat, illetve 17 ügyben kötelezést és bírságot kiszabó határozat született. Összesen 88 millió forint összegben szabtak ki bírságot, jelentős részét a Wizz Air Hungary Zrt. kapta. A kormányhivatal azt is megjegyzi: 

29 alkalommal az eljárást megszüntették, a legtöbb esetben ennek oka az volt, hogy a légitársaság elismerte kártalanítási kötelezettségét, és ki is fizette az ügyfeleket.

A fennmaradó többi ügy vizsgálata még folyamatban van.

Tavaly ősszel petíciót indított és sorstársakat keresett Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója, miután a saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek az utasok a fapados légitársaságok járatain nyáron. A Ficsak elnöke felvette a kapcsolatot Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel. 

A fogyasztóvédelemért is felelős minisztertől pozitív visszajelzést kapott, miszerint a kormány partner a jogsértést elkövető légitársaságok elleni fellépésre az utasbarátabb működés érdekében, és már el is indítottak bizonyos folyamatokat.

A Magyar Nemzetnek Király Nóra korábban azt mondta: elképesztő történeteket lehetett olvasni, hogy hány órát késett egy-egy járat, és nemegyszer előfordult, hogy gyakorlatilag a reptéren kellett éjszakáznia több száz embernek. A késések miatt nem jutottak időben haza, és a járatukra elcsigázottan várakozva nem kaptak ételt és semmilyen felvilágosítást – sorolta a problémákat lapunknak Király Nóra, aki maga is megtapasztalta, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni a fapados légitársaságok működési mechanizmusának.

 

Borítókép: illusztráció (Fotó: NurPhoto)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

