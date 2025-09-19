Blaha Lujza térrendőrségközbiztonság

Elképesztő állapotok a Blaha Lujza térnél, két hét alatt több mint negyven embert kaptak el a rendőrök + videó

Megerősítette járőrszolgálatát a Blaha Lujza téren a rendőrség, két hét alatt több mint 700 embert igazoltattak – adta hírül közleményében a BRFK. Mint írták, 43 embert el is fogtak: négyet bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, 28-at bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egy ember pedig megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 19. 16:24
Fotó: Vaszko Viktor
A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén – adta hírül a rendőrség honlapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken.

Járőrök a Blaha Lujza tér aluljárójában (Forrás: police.hu)
Az elmúlt időben már olyan állapotok uralkodtak, hogy a VIII. kerületi rendőrök készenlétis kollégáikkal megerősítve szeptember 5-e óta éjjel-nappal gyalogos járőrszolgálatban vannak a tér környékén. Szükség estén azonnal intézkednek, és bárki fordulhat hozzájuk, kérhet segítséget. A BRFK szerint az elmúlt két hétben a Blaha Lujza téren és Józsefváros közterületein 724 embert igazoltattak, 43 embert elfogtak: 

négyet bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, 28-at bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egy ember pedig megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait.

 

Járőröző rendőrök a Blaha Lujza térnél (Forrás: police.hu)
Ezen kívül hat embert bűncselekmény gyanúja miatt, kettőt szabálysértésért állítottak elő, megtaláltak két eltűntként körözött embert, egy rászorulóhoz pedig mentőt hívtak. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt 21 ember ellen indult büntetőeljárás, köztük három terjesztővel szemben – áll a közleményben.

Borítókép: Járőröző rendőrök a budapesti Blaha Lujza tér környékén (Forrás: police.hu)


Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

