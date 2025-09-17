életveszélyesmiskolci otthonkonyhakés

Elárulta a miskolci szociális otthonban késelő férfi, hogy miért terített le négy embert

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki egy miskolci szociális otthonban több embert késsel megszúrt és másokat is bántalmazott – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

2025. 09. 17.
A gyanúsított – aki évek óta az otthon lakója – az utóbbi időben többször jelezte az intézményvezetőnek, hogy több lakótársával is gondja van. Állítása szerint a többiek zaklatták és szidalmazták, ezért eltervezte, hogy leszámol velük.

Hétfő délután egy konyhakéssel hasba szúrta egy lakótársát. A sértettnek sikerült kicsavarnia a kést támadója kezéből és segítséget kért. A közlés szerint ekkor a gyanúsított visszament a lakrészébe, ahol egy újabb konyhakést vett magához; átment egy másik szobába és az ott lakó férfit oldalba szúrta, majd továbbment és egy női lakót szidalmazott, megütött és késsel fenyegetett. Végül egy negyedik lakót is többször megütött.

A sértettek közül az egyik életveszélyes, a másik súlyos, a harmadik pedig könnyű sérüléseket szenvedett – olvasható a közleményben. A szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.


