Elárulta a miskolci szociális otthonban késelő férfi, hogy miért terített le négy embert

Hétfő délután egy konyhakéssel hasba szúrta egy lakótársát. A sértettnek sikerült kicsavarnia a kést támadója kezéből és segítséget kért. A közlés szerint ekkor a gyanúsított visszament a lakrészébe, ahol egy újabb konyhakést vett magához; átment egy másik szobába és az ott lakó férfit oldalba szúrta, majd továbbment és egy női lakót szidalmazott, megütött és késsel fenyegetett. Végül egy negyedik lakót is többször megütött.