Nyergesvontatónak ütközött hátulról egy kisbusz szerdán kora délután, ezért lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé tartó oldalát Lajosmizsénél – számolt be korábban a balesetről a Magyar Nemzet.
Hét embert kellett feszítővágóval kiszabadítani a kisbuszból az M5-ösön történt baleset után
Két embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a mentők.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés Lajosmizse közelében, a 67-es és a 68-as kilométer között történt. A kisbuszba szorult hét utast feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók.
A baleset helyszínére két mentőhelikopter is érkezett. Egy fiatal fiút és egy nőt súlyos, életveszélyes állapotban, további két sérültet súlyos sérülésekkel, három embert pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak a helyszíni ellátás után kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat.
