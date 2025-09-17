Hét embert kellett feszítővágóval kiszabadítani a kisbuszból az M5-ösön történt baleset után

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés Lajosmizse közelében, a 67-es és a 68-as kilométer között történt. A kisbuszba szorult hét utast feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók.