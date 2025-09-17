Súlyos baleset történt az M5-ösön Szeged felé, lezárták az autópályát

Nyergesvontatónak ütközött hátulról egy kisbusz szerdán kora délután, ezért lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé tartó oldalát Lajosmizsénél. Több ember a járműbe szorult – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés Lajosmizse közelében, a 67-es és a 68-as kilométer között történt. A kisbuszba szorult hét utast feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el Kaszás Nikolett” – megszólalt az ismert mentőcsapat parancsnoka
Szerinte, ha Nikolett még a PIlisben van, már nem él.
Újabb ikonikus helyszínre látogat a Harcosok Klubja, megvan a következő edzőtábor időpontja
Hatalmas sikert aratott az első találkozó.
Nem várt helyről támadták hátba Ruszin-Szendi Romuluszt
A baloldal egykori honvédelmi minisztere sem kímélte a Tisza Párt szakértőjét.
Büntetőjogászok a fegyverviselési botrányról: Rendkívül felelőtlen volt Ruszin-Szenditől, ha töltött fegyver volt nála!
Attól, mert van fegyvertartási engedélye Ruszin-Szendi Romulusznak, még büntetőjogi következménnyel járhat a pisztoly viselése.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el Kaszás Nikolett” – megszólalt az ismert mentőcsapat parancsnoka
Szerinte, ha Nikolett még a PIlisben van, már nem él.
Újabb ikonikus helyszínre látogat a Harcosok Klubja, megvan a következő edzőtábor időpontja
Hatalmas sikert aratott az első találkozó.
Nem várt helyről támadták hátba Ruszin-Szendi Romuluszt
A baloldal egykori honvédelmi minisztere sem kímélte a Tisza Párt szakértőjét.
Büntetőjogászok a fegyverviselési botrányról: Rendkívül felelőtlen volt Ruszin-Szenditől, ha töltött fegyver volt nála!
Attól, mert van fegyvertartási engedélye Ruszin-Szendi Romulusznak, még büntetőjogi következménnyel járhat a pisztoly viselése.