balesetSzegedkisbuszautópálya

Súlyos baleset történt az M5-ösön Szeged felé, lezárták az autópályát

Több ember is beszorult a kisbuszba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 17. 14:36
forgalom, autopálya, dugó, káosz
Illusztráció Forrás: MTI
Nyergesvontatónak ütközött hátulról egy kisbusz szerdán kora délután, ezért lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé tartó oldalát Lajosmizsénél. Több ember a járműbe szorult – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés Lajosmizse közelében, a 67-es és a 68-as kilométer között történt. A kisbuszba szorult hét utast feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók.


