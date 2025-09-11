Botrány, amit ez a nő művelt az ügyészségen, robogóval akart behajtani

A nő aznap este visszatért, és az ügyészség bejáratánál kiabálva követelte az őrtől, hogy a lefoglalt eszközeit azonnal adják ki. Miután közölték vele, hogy csak másnap tud az ügyében intézkedni, kijelentette, hogy az ajtót összetörve úgyis bejut.

Az elkövető a robogójával kétszer nekiment az ajtó és járdaszakaszt határoló szegélykőnek azt a látszatot keltve, hogy az épületbe be akar törni. Ezt követően a nő a közösségi médiában élő adást közvetített, amelyben a gyanúsítottként történő kihallgatását, valamint az informatikai eszközeinek lefoglalását végrehajtó ügyészeket, továbbá az ügyészséget szidalmazta és fenyegette.