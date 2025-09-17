Botrány a Molnál: szürreális eset miatt indított belső vizsgálatot a cég

Egy részeg ember szeptember 6-án egy sörrel a kezében egyszerűen besétált a Mol Dunai Finomító területére, ahol hét órán át szabadon járt-kelt, és több épületbe is betért, mielőtt észrevették.

A Mol megerősítette az esetet, feljelentést tett,

továbbá belső vizsgálatot indított, és jelezte, hogy a biztonságért felelős alvállalkozóval folyamatosan egyeztetnek, bár korábban nem volt rá panasz.

A Privátkopó bűnügyi portál szerint a dülöngélő, elhanyagolt külsejű férfi éjszaka nagyjából hét órán át járkált a finomító területén, több épületbe is betért, köztük a központi irodaházba.

Végül az illetéktelen látogatót a finomító vállalat tűzoltói vették észre, és jelezték a biztonsági szolgálatnak.

A Privátkopó az ügyben megkereste az őrző-védő cég vezérigazgatóját, aki azonban nem reagált a lap kérdéseire. A Mol Nyrt. viszont elismerte, hogy egy férfi csakugyan jogosulatlanul tartózkodott a hatalmas telephelyen.

Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval

– írták.

A portál értesülései szerint az elmúlt egy évben történt már hasonló eset: akkor

egy ittas férfi mászott át éjszaka a finomító kerítésén, majd beindított egy teherautót, és azzal száguldozott.

„A Mol Dunai Finomító területét évek óta ugyanaz az alvállalkozó biztosítja, amelyre eddig nem volt panasz” – közölte az olajipari nagyvállalat sajtóosztálya.