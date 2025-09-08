BKKÜllői útraBringasztrádaNagyvárad térNagykörútkerékpársáv

Bringasztrádát terveznek az Üllői útra

Újabb kerékpársávot hoznak létre az Üllő úton, ezúttal a Nagyvárad tértől az Ecseri útig alakítanának ki egy egy kilométer hosszú új szakaszon bringasávot. A Metropol úgy tudja, az Üllői úton épülő kerékpárút támogatására már aláírták az uniós szerződést.

2025. 09. 08.
Bringasztráda elnevezéssel hirdeti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az Üllői út külsőbb részére tervezett kerékpárutat, ami tovább nehezítheti az autós közlekedést.

A Metropol azt írja, a közbeszerzést a Via Futura Kft. nyerte, így 

a tervezési folyamat hamarosan indulhat. 

A tervező feladata lesz az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése, az eljárások lefolytatása és a kivitelező kiválasztásának előkészítése. 

Mint írják, az Üllői út a Nagykörúttól a repülőtér irányába halad, és Budapest egyik legfontosabb közlekedési ütőere. A tervek szerint a Nagyvárad tér és az Ecseri út közötti egy kilométeres szakaszon alakítanának ki védett kerékpársávokat, amelyek fokozatosan csatlakoznának a már meglévő biciklihálózathoz.

A fővárosvezetés célja, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedjen, de a kritikusok szerint az Üllői út forgalmi jelentősége miatt ez a fejlesztés súlyos következményekkel járhat az autósok számára.

 


 

