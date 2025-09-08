Bringasztráda elnevezéssel hirdeti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az Üllői út külsőbb részére tervezett kerékpárutat, ami tovább nehezítheti az autós közlekedést.

A Metropol azt írja, a közbeszerzést a Via Futura Kft. nyerte, így

a tervezési folyamat hamarosan indulhat.

A tervező feladata lesz az engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése, az eljárások lefolytatása és a kivitelező kiválasztásának előkészítése.

Bringasztrádát terveznek az Üllői útra

Mint írják, az Üllői út a Nagykörúttól a repülőtér irányába halad, és Budapest egyik legfontosabb közlekedési ütőere. A tervek szerint a Nagyvárad tér és az Ecseri út közötti egy kilométeres szakaszon alakítanának ki védett kerékpársávokat, amelyek fokozatosan csatlakoznának a már meglévő biciklihálózathoz.

A fővárosvezetés célja, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedjen, de a kritikusok szerint az Üllői út forgalmi jelentősége miatt ez a fejlesztés súlyos következményekkel járhat az autósok számára.