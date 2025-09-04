Súlyos konfliktusokat okozhatnak a bringasztrádák

Megkötötték a 6 milliárd forintos támogatási szerződést, a főváros megkezdheti a bringasztrádák tervezését a Nagykörútra, a Váci útra és az Üllői útra. A Váci-Üllői úti bringasztráda támogatási szerződése által biztosított forrás 1,5 milliárd forintot, a Nagykörúti bringasztráda támogatási szerződése pedig 4,5 milliárd forintot biztosít a feladatra.

A projektek összértékeként így jön ki a 6 milliárd forint, amely uniós társfinanszírozásból valósul meg a TOP Plusz program keretében.

A Karácsony Gergely főpolgármester vezette főváros a tervek szerint teljesen átalakítaná a Nagykörutat. Korábban ide már kerültek védett kerékpársávok, ezek alakulnak át majd a ciklus végére bringasztrádákká. A Budapesti Közlekedési Központ előzetes tervei szerint a Nagykörút esetében a Nyugati pályaudvar és a Boráros tér között mindkét oldalon kialakítják az akadálymentes, valamint biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit, ami rendezett körülményeket teremt az üzletek árufeltöltéséhez, továbbá elvégzik a beavatkozásokhoz közvetlenül kapcsolódó zöldfelületek megújítását és bővítését is. A bringasztráda kialakítása mellett elkezdődhet az érintett szakaszon – a villamos infrastruktúrát nem érintve – a teljes keresztmetszet újragondolása is, ideértve a fasorok és a gyalogos burkolatok megújítását is. Erről kérdeztük Kőrösi Koppány városfejlesztési szakembert, a Budapest Műhely vezetőjét. A szakember lapunknak hangsúlyozta:

mivel konkrét tervek nem állnak rendelkezésre, csak előzetes elképzelések léteznek, így nehéz a munkafolyamatokról vagy a tényleges kialakításról véleményt alkotni.



– Maga a terveztetés csak most fog megindulni, most írják ki ezeket a közbeszerzéseket. Van egy másfél oldalas technikai leírás arról, hogy mi az elképzelés, de ennek a pontos gyakorlati terveire várni kell, majd ezek után kezdődhet el maga a fizikai megvalósítás – húzta alá a szakember. Hozzátette: a kerékpárutakat úgy kell megtervezni, hogy ne legyenek abból fakadó közlekedési konfliktusok és baleseti gócpontok. Ezért sem helyes a városi területekre gyorsforgalmi utat tervezni – járjon azon autó, vagy bicikli.