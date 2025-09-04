kerékpársávkerékpársáv kialakításNagykörút

Súlyos konfliktusokat okozhatnak a bringasztrádák

Kezdődik a fővárosi bringasztrádák tervezése. Előzetes elképzelése van a fővárosnak, gyakorlatban kérdéses, hogy az autós, kötöttpályás, gyalogos, kerékpáros közlekedést, illetve parkolást és teraszos vendéglátóhely funkciókat hogyan gyúrják össze a tervezők úgy, hogy mindenki biztonságban érezze magát a Nagykörúton. Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője lapunknak elmondta: nem biztos benne, hogy ennyi funkciót tökéletesen össze lehet hangolni a budapesti nagy forgalmú utakon. Ő a kerékpáros közlekedést egy alacsonyabb forgalmú útra terelné át. Ezen kívül problémát okoz a belső kerületek bulinegyedesítése, ami miatt a lakók a külvárosba menekülnek, ezzel nagyobb autósforgalmat generálva Budapesten.

Nagy Orsolya
2025. 09. 04. 5:17
Megkötötték a 6 milliárd forintos támogatási szerződést, a főváros megkezdheti a bringasztrádák tervezését a Nagykörútra, a Váci útra és az Üllői útra. A Váci-Üllői úti bringasztráda támogatási szerződése által biztosított forrás 1,5 milliárd forintot, a Nagykörúti bringasztráda támogatási szerződése pedig 4,5 milliárd forintot biztosít a feladatra. 

A projektek összértékeként így jön ki a 6 milliárd forint, amely uniós társfinanszírozásból valósul meg a TOP Plusz program keretében.

A Karácsony Gergely főpolgármester vezette főváros a tervek szerint teljesen átalakítaná a Nagykörutat. Korábban ide már kerültek védett kerékpársávok, ezek alakulnak át majd a ciklus végére bringasztrádákká. A Budapesti Közlekedési Központ előzetes tervei szerint a Nagykörút esetében a Nyugati pályaudvar és a Boráros tér között mindkét oldalon kialakítják az akadálymentes, valamint biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit, ami rendezett körülményeket teremt az üzletek árufeltöltéséhez, továbbá elvégzik a beavatkozásokhoz közvetlenül kapcsolódó zöldfelületek megújítását és bővítését is. A bringasztráda kialakítása mellett elkezdődhet az érintett szakaszon – a villamos infrastruktúrát nem érintve – a teljes keresztmetszet újragondolása is, ideértve a fasorok és a gyalogos burkolatok megújítását is. Erről kérdeztük Kőrösi Koppány városfejlesztési szakembert, a Budapest Műhely vezetőjét. A szakember lapunknak hangsúlyozta: 

mivel konkrét tervek nem állnak rendelkezésre, csak előzetes elképzelések léteznek, így nehéz a munkafolyamatokról vagy a tényleges kialakításról véleményt alkotni.


– Maga a terveztetés csak most fog megindulni, most írják ki ezeket a közbeszerzéseket. Van egy másfél oldalas technikai leírás arról, hogy mi az elképzelés, de ennek a pontos gyakorlati terveire várni kell, majd ezek után kezdődhet el maga a fizikai megvalósítás – húzta alá a szakember. Hozzátette: a kerékpárutakat úgy kell megtervezni, hogy ne legyenek abból fakadó közlekedési konfliktusok és baleseti  gócpontok. Ezért sem helyes a városi területekre gyorsforgalmi utat tervezni – járjon azon autó, vagy bicikli.

– Ami a közlekedést illeti, a Nagykörúton gyakorlatilag már megvalósult. Már látjuk a mindennapokban az egy sáv elvételének a káros hatásait. A látványtervek, előzetes írásos tájékoztatások szerint szerint négy különböző közlekedési módot kell egyeztetni: a villamos közlekedést, az autózást, a kerékpározást, és a gyaloglást. Ezeket egymástól fizikailag el kell különíteni, ami a Nagykörúton több szűk keresztmetszetben fizikailag sem megoldható, de több helyen is konfliktusos.  A rakodóterületek, parkolók, kiss and drive megállók, gyalogátkelőhelyek, vendéglátó teraszok környékén óhatatlanul összekeveredik a gyalogos és a kerékpáros forgalom. 

Ez folyamatos balesetveszélyes helyzeteket és közlekedéskonfliktus helyzeteket generál majd

 – osztotta meg aggályait a Budapest Műhely vezetője. Hozzátette: nem gondolja, hogy okos ötlet a Nagykörútra tervezni kerékpársávokat, hiszen hogyha a biztonságos közlekedés a cél, akkor inkább olyan útvonalakat érdemes választani, ahol eleve kisebb a forgalom. Ezt pedig a párhuzamosan futó mellékutcákban talán kevesebb költséggel és sokkal biztonságosabban megvalósítható lenne.

 

Vitézy bulinegyedet tervez a Nagykörútra 

Mint lapunk beszámolt arról, hogy Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) egy Puzsér Róbert Tűzoltó utcai kávézója előtt tartott panelbeszélgetésen arról tájékoztatott, hogy pezsgő éjszakai életet tervez a Nagykörútra, ráadásul a zárórát is kitolná. A fiatalok megnyerésére játszó Vitézy, csak éppen azt felejti el, hogy a belső kerületekben emberek is élnek.

– Sajnos a Vitézy által támogatott bulinegyed már kialakulóban van. Sőt, már látszik is, hogy üresedik ki, szlömösödik a VI.-VII. kerület. Vitézy saját előterjesztése szerint ez a két kerület elveszítette a lakossága harmadát.

 A Vitézy-féle bizottsági ülésen, ahol a helyi lakóktól a helyi zsidó hitközség vezetőjéig többen is tiltakoztak, mert őket nem kérdezték meg arról, hogy szeretnének-e egy vigalmi negyedben élni. 

A lakosságot elüldözik erről a területről, helyette a bulinegyedet kiszolgáló egységek jönnek létre. Ami azzal jár együtt, hogy leromlik a térség állapota. Az elhagyott lakásokat felvásárló, majd airbnb-ként hasznosító befektetők nem figyelnek oda a házak állapotára, nem érdekli őket a közterületek állapota, a vigalmi funkcióval együtt megjelenik a bűnözés – sorolta Kőrösi Koppány, aki arról is beszélt: az elköltöző lakók többnyire a külvárosba vagy az agglomerációba költöznek, ami még nagyobb autósforgalmat generál Budapesten.

Borítókép: bringasztráda látványterv (Fotó: BKK)

