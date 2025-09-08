Budapesti Rendőr-Főkapitányságrarendőrséggyilkosság

Brutális gyilkosság Budapesten: leszúrtak egy férfit

Halálos késelés történt Budapest VII. kerületében hétfő hajnalban: egy férfit a lakásában szúrtak meg, életét már nem tudták megmenteni. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit, ellene emberölés gyanújával indult nyomozás.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 7:09
A Budapesti Rendőr-Főkapitányságra 2025. szeptember 8-án 4 óra 13 perckor érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy férfit. 

A sérültön a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét

 – írja a rendőrség.

A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit. A Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels/Pixabay)


 

