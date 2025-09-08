Brutális gyilkosság Budapesten: leszúrtak egy férfit

A Budapesti Rendőr-Főkapitányságra 2025. szeptember 8-án 4 óra 13 perckor érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy férfit.

A sérültön a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét

– írja a rendőrség.

A fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit. A Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.

