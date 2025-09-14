Brutális megszorítások jönnek Európában, hatalmas a baj

„A Tiszások ezt NE olvassák el. Mivel bennük olyan mennyiségű gyűlölet halmozódott fel, hogy úgysem értenék, amiről ez a bejegyzés szól (majd csak a ‘26-os választási zakó tudja őket kijózanítani)” – kezdte Facebook-bejegyzését Németh Balázs.

A Fidesz-frakció szóvivője ezt követően megosztott néhány gazdasági információt Európából

Franciaországot tegnap hajnalra leminősítették, brutális ütemben emelkedik az államadósság, állandósult a belpolitikai válság, őrült megszorításokat akarnak lenyomni az emberek torkán Macron elnök emberei.

Nagy-Britanniában 30 éve nem volt olyan rossz a költségvetési helyzet, mint jelenleg. Megszorításokra kényszerül a kormány, de a parlamenti képviselők – tartva a népszerűségük további zuhanásától – nem akarják ezeket megszavazni. Közben Londonban milliós bevándorlásellenes tüntetést tartottak, egyre feszítőbb a gazdasági, politikai és társadalmi válság!

Lengyelországot leminősítéssel fenyegetik, a költségvetési hiány több mint duplája az uniós elvárásnak, a brüsszelita Tusk-kormány népszerűsége a vesztes elnökválasztás óta is tovább zuhant.

Románia kis híján csődbe ment, már két megszorításcsomagot elfogadott az IMF-nek behódoló bukaresti kormány. Ám az IMF szakértői éppen pénteken jelezték, hogy ez még nem elég, további megszorítások kellenek.

Ausztria gazdaságát nyáron leminősítették, egyre nagyobb a költségvetési hiány. A következő években nem is várható javulás.

Németország is óriási bajban van! Képtelenek felpörgetni Európa legerősebb gazdaságát, már a kancellár is látja, hogy a jóléti társadalomnak vége.

„A lényeg: miközben itthon sokan sírnak-rínak, és az Orbán-kormányt hibáztatják az alacsonyabb gazdasági növekedés miatt, ha körbenézünk Európában, kiderül, hogy szinte mindenhol nagyobb a baj a gazdasággal és a költségvetéssel. Brüsszel rossz döntései kinyírják az európai országokat. El kell zavarni Von der Leyent és embereit!” – írta.