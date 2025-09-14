Európabrüsszelitagazdaság

Brutális megszorítások jönnek Európában, hatalmas a baj

Brüsszel rossz döntései kinyírják az európai országokat. El kell zavarni Ursula von der Leyent és embereit! – írja Facebook-bejegyzésében Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője a tiszásoknak is üzent.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 8:22
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen)
„A Tiszások ezt NE olvassák el. Mivel bennük olyan mennyiségű gyűlölet halmozódott fel, hogy úgysem értenék, amiről ez a bejegyzés szól (majd csak a ‘26-os választási zakó tudja őket kijózanítani)” – kezdte Facebook-bejegyzését Németh Balázs. 

A Fidesz-frakció szóvivője ezt követően megosztott néhány gazdasági információt Európából

  • Franciaországot tegnap hajnalra leminősítették, brutális ütemben emelkedik az államadósság, állandósult a belpolitikai válság, őrült megszorításokat akarnak lenyomni az emberek torkán Macron elnök emberei.
  • Nagy-Britanniában 30 éve nem volt olyan rossz a költségvetési helyzet, mint jelenleg. Megszorításokra kényszerül a kormány, de a parlamenti képviselők – tartva a népszerűségük további zuhanásától – nem akarják ezeket megszavazni. Közben Londonban milliós bevándorlásellenes tüntetést tartottak, egyre feszítőbb a gazdasági, politikai és társadalmi válság!
  •  Lengyelországot leminősítéssel fenyegetik, a költségvetési hiány több mint duplája az uniós elvárásnak, a brüsszelita Tusk-kormány népszerűsége a vesztes elnökválasztás óta is tovább zuhant.
  •  Románia kis híján csődbe ment, már két megszorításcsomagot elfogadott az IMF-nek behódoló bukaresti kormány. Ám az IMF szakértői éppen pénteken jelezték, hogy ez még nem elég, további megszorítások kellenek.
  •  Ausztria gazdaságát nyáron leminősítették, egyre nagyobb a költségvetési hiány. A következő években nem is várható javulás.
  •  Németország is óriási bajban van! Képtelenek felpörgetni Európa legerősebb gazdaságát, már a kancellár is látja, hogy a jóléti társadalomnak vége. 

„A lényeg: miközben itthon sokan sírnak-rínak, és az Orbán-kormányt hibáztatják az alacsonyabb gazdasági növekedés miatt, ha körbenézünk Európában, kiderül, hogy szinte mindenhol nagyobb a baj a gazdasággal és a költségvetéssel. Brüsszel rossz döntései kinyírják az európai országokat. El kell zavarni Von der Leyent és embereit!” – írta.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

