Márki-Zay bődületes hibája

Vona Gábor Facebook: „Ebbe a folyamatba az olyan bődületes hibák, mint az, hogy Márki-Zay Péter átsétál egy “L.J. = C. Kirk” (L.J. Lázár Jánosra utal) aszfaltrajzon, nem férnek bele. Az Origo már mutogatja is a hódmezővásárhelyi polgármester és Magyar Péter közös képét, harsogva, hogy az ellenzék agresszív és erőszakra készül. Kell ez? Nyilván nem. Jó lenne, ha egy polgármester legalább annyit megértene az országos kampány dinamikájából, hogy az ilyen meggondolatlanságokkal éppen azt az Orbán-kormányt segíti, amely ellen elvileg küzd.”



