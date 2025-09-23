„Büdös bunkók, önző g…cik” – árad a gyűlölet, mocskolódva szidják az időseket a tiszások + fotó

Valóságos gyűlöletcunami indult az idősek ellen a zárt, tiszás csoportokban – hívta fel a figyelmet a Ripost. Mint írták, Magyar Péter hívei szerint a nyugdíjasok körében túl sok a fideszes, ezért a kommentekben egymásra licitálva mocskolják azokat, akik a kormánypártra szavaznak. Az úgynevezett Reddit közösségi oldalon, az egyik zárt tiszás csoportban például a nyugdíjasokat „büdös bunkó”-nak, „g…cik”-nek nevezik, de olyan is volt, aki azt írta: „Türelem már csak kb. egy évtized és nem lesznek kádárista nyuggerek…”.

A hírportál megjegyezte: innen már valóban csak egy lépés az, hogy valaki egy álnév mögé bújva hordja el mindennek a nyugdíjasokat. Az egyik tiszás ugyanis ezt a kommentet írta: „Az idősek büdös bunkók, önző g…cik, nem törődnek semmivel, leszarnak mindent.” A Ripost felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a vélemény egyáltalán nem egyedi, az egész tiszás csoportot ellepte az idősekre irányuló gusztustalan hangnemű gyűlöletcunami.

Emlékeztettek Raskó György, Magyar Péter agrárszakértőjének azon bejegyzésére, miszerint az idősek kihalásával nőhet meg a Tisza Párt esélye a hatalomra jutásra. Kiemelték, ez a gondolatmenet a tiszás csoportban is visszaköszön:

„Egyszer kell a Fideszt legyőzni, és akkor 4 év alatt át lehet formálni az idős réteget valami más felé – ekkor van vége a Fidesznek...”

Egy másik tiszás ehhez gúnyosan azt írta: „Nagyon mérgesek lennének most a Fidesz-szavazó nyuggerek, ha tudnának olvasni…” A hírportál szerint ezek mind azt bizonyítják, hogy a Magyar Pétert támogató online közösségekben rendszerszintű gyűlöletkultúra alakult ki az idősekkel szemben. Állítják: ezekben a csoportokban nemcsak gúnyolódnak az időseken, nemcsak megalázzák őket, hanem több esetben a halálukat is kívánják.