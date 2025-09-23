Magyar PéterTisza PártVálasztások

Menczer a Tisza Pártról: Ki adná ehhez a nevét? + videó

– Akinek nincs jelöltje, annak az ott élő emberek nem fontosak. És láthatóan a kutya sem akar Magyar Péterhez csatlakozni – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója feltette a kérdést: Ki adná a nevét jelöltként a Tisza Párt botrányaihoz? Menczer Tamás azért is hívta fel erre a figyelmet, mert a választások napja egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 11:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ki adná a nevét jelöltként a Tisza-adóhoz és a Tisza többi botrányához, lebukásához? – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Magyar Péteréknek ki kéne állítaniuk 106 képviselőjelöltet. 

Ki adná ehhez a nevét? Most vagy hoznak régi szocikat, meg régi DK-sokat, akik már ezerszer leszerepeltek, de még ebből akarnak megélni és futni akarnak még egy kört, vagy nem tudom. Kit hoznak, mert ki adja ehhez a nevét?

– tette fel a kérdést az igazgató, majd rámutatott: – Akinek nincs jelöltje, annak az ott élő emberek nem fontosak. És láthatóan a kutya se akar Magyar Péterhez csatlakozni.

Csak az ígérgetés, hitegetés megy

Menczer Tamás azért is hívta fel erre a figyelmet, mert a választások napja egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében – mint oly sok más esetben – itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.

Sőt, az egyetlen párt, amely még csak halogatott és ígérgetett eddig, az a Tisza. Magyar Péter ugyanis már többször nagyon határozottan próbált mindenkit biztosítani arról, hogy lesz 106 jelöltjük, egyelőre a kijelentést – érthető módon – sokan kétkedéssel fogadják. 

Ráadásul a baloldali pártvezér kijelentéseit a nyáron lejátszódó önimádó produkció sem segítette.

Állítása szerint ugyanis pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza Pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket. Az önimádat mintapéldájaként tündöklő pártvezér így fogalmazott: „nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni”.

Lelepleződött a Tisza Párt

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)


További játékainkhoz kattintson ide!

 


 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu