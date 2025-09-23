Menczer a Tisza Pártról: Ki adná ehhez a nevét? + videó

– Ki adná a nevét jelöltként a Tisza-adóhoz és a Tisza többi botrányához, lebukásához? – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Magyar Péteréknek ki kéne állítaniuk 106 képviselőjelöltet.

Ki adná ehhez a nevét? Most vagy hoznak régi szocikat, meg régi DK-sokat, akik már ezerszer leszerepeltek, de még ebből akarnak megélni és futni akarnak még egy kört, vagy nem tudom. Kit hoznak, mert ki adja ehhez a nevét?

– tette fel a kérdést az igazgató, majd rámutatott: – Akinek nincs jelöltje, annak az ott élő emberek nem fontosak. És láthatóan a kutya se akar Magyar Péterhez csatlakozni.

Csak az ígérgetés, hitegetés megy

Menczer Tamás azért is hívta fel erre a figyelmet, mert a választások napja egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében – mint oly sok más esetben – itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.

Sőt, az egyetlen párt, amely még csak halogatott és ígérgetett eddig, az a Tisza. Magyar Péter ugyanis már többször nagyon határozottan próbált mindenkit biztosítani arról, hogy lesz 106 jelöltjük, egyelőre a kijelentést – érthető módon – sokan kétkedéssel fogadják.

Ráadásul a baloldali pártvezér kijelentéseit a nyáron lejátszódó önimádó produkció sem segítette.

Állítása szerint ugyanis pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza Pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket. Az önimádat mintapéldájaként tündöklő pártvezér így fogalmazott: „nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni”.

Lelepleződött a Tisza Párt

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)