Orbán Viktor a legújabb kiszivárgott tiszás tervekre is reagált

A miniszterelnök reagált a Tisza Párt legújabb gazdaságpolitikai terveire, amelyek a magyar vállalkozások támogatásainak megnyirbálásáról szóltak.

2025. 09. 23. 7:25
Illusztráció. Forrás: Facebook
Orbán Viktor Facebook-posztjában reagált a Tisza Párt legújabb gazdaságpolitikai elképzeléseire. „A Tiszánál már megint ráncot vetett az adóemelés. A Tisza-adónak sosincs vége. 

Itt a harmadik fejezet: most az a baja a Tiszának, hogy a kormány túl sokat költ a magyar vállalkozások támogatására. 

Ezt tudtuk meg a legújabb tiszás gazdasági guru kiszivárgott egyetemi előadásából.” A miniszterelnök emlékeztetett: a párt korábbi szakértője már belebukott abba, hogy nyilvánosságra kerültek a többkulcsos adóról szóló terveik. „Arrafelé ilyen pechesek a guruk” – jegyezte meg.

Orbán Viktor összegezte:

„progresszív, megemelt többkulcsos adó, megemelt társasági adó, családi adókedvezmények eltörlése és most a magyar vállalatok támogatásainak megnyirbálása.”

Hozzátette: „Sebaj. Mi nyílt lapokkal játszunk. Indul a nemzeti konzultáció, ahol mindenki elmondhatja a véleményét adóügyben. Kivéve a brüsszelieket. Őket nem kérdezzük, mert a tiszától úgyis kiszivárog minden tervük.”

Amint arról lapunk beszámolt, a Tisza Párt újdonsült szakértője, Kármán András egy most kiszivárgott előadásban arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam. – A támogatások visszafogása azzal járna, hogy jelentősen csökkenne hazánk tőkevonzó képessége – mondta a Magyar Nemzetnek Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. A közgazdászt annak kapcsán kérdeztük, hogy kiderülhetett: nemcsak a kormányzati kiadásokat nyirbálná meg Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén.

 


