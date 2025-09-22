A Tisza Párt tönkre tenné Magyarország versenyképességét

A támogatások visszafogása azzal járna, hogy jelentősen csökkenne hazánk tőkevonzó képessége – mondta a Magyar Nemzetnek Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. A közgazdászt annak kapcsán kérdeztük, hogy kiderülhetett: nemcsak a kormányzati kiadásokat nyirbálná meg Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. A Mandiner cikkéből ugyanis kiderült, a Tisza Párt újdonsült szakértője, Kármán András egy most kiszivárgott előadásban arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.

Molnár Dániel kiemelte, hogy az állami támogatások, a fejlesztéspolitika, a vállalkozásfejlesztés jelentős segítséget jelent a hazai kkv-szektornak, erősíti a versenyképességüket, hozzájárul a hatékonyság növekedéséhez. Hozzátette:

a nagyvállalati támogatások ezzel szemben hozzájárulnak a hazánkba érkező nagyberuházásokhoz.

Ezekért éles nemzetközi verseny zajlik, az adórendszer, az intézményi környezet, az elérhető munkaerő, illetve a támogatások is érdemben befolyásolják, hogy a nagyvállalatok mely országba viszik a gyártókapacitásukat a régión belül.

Torzított adatsor a Tisza közgazdászának prezentációjában

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vonatkozott prezentációban megjelenő adatsor torzított. Annak forrása az Európai Bizottság által kiadott State Aid Scoreboard.

Ennek keretében habár az ábránál kiemelték, hogy a COVID–19-támogatások nincsenek benne az adatokban, azok 2023-ban nem is voltak már széles körben relevánsak, csak néhány országban, például

Franciaország,

Ausztria

vagy Dánia

vonatkozásában voltak számottevők. Volt ugyanakkor egy másik támogatási program, amely befolyásolta az adatokat. Az orosz–ukrán háborúra tekintettel az Európai Bizottság érdemben lazította az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, sokkal nagyobb teret engedett a tagállamoknak, hogy beavatkozzanak a gazdaságba, ellensúlyozva a háború és a szankciók okozta hatásokat.

Ezzel a lehetőséggel a magyar kormány élt is: a támogatási lehetőségre hivatkozva jelentős forrásokat juttatott a hazai vállalatoknak. A vezető elemző szerint ha ennek hatását kiszűrjük az adatokból, azt láthatjuk, hogy a GDP-arányos állami támogatások egyáltalán nem voltak kiemelkedőek 2023-ban. Arányaiban Horvátország, Lengyelország vagy Franciaország is annyit költött, mint Magyarország, míg például Dánia vagy Málta többet.