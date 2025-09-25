Védi a baloldal a Charlie Kirk meggyilkolásának örvendező kutyapártos képviselőt

– Napirendre sem vették a Charlie Kirk amerikai aktivista meggyilkolásán élcelődő Jánosi Gergely kutyapártos képviselővel kapcsolatos előterjesztésünket, a balliberális többségű testület ülésén így jóformán beszélni sem lehetett az ügyről – mondta el lapunknak Szabó László.

A XI. kerületi Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldalon semminek sincs következménye. Felidézte: a testület ülésén akárhányszor próbáltak a napirendek tárgyalása során erről a témáról beszélni, a baloldali tömb egyként hárította el a témát, és azt állították, nincs itt semmi látnivaló.

– Ha először fordult volna elő az újbudai képviselő-testületben, hogy ilyen kijelentést vagy cselekményt valósít meg egy képviselő, akkor egy bocsánatkéréssel meg lehetett volna oldani az ügyet. De mivel nálunk már az év elején kirobbant a Tóth Márton-féle, cigányokat elítélő kijelentésekkel kapcsolatos botrány, így merőben más a helyzet – emlékeztetett a frakcióvezető. Tóth Márton rasszista botrányát követően a képviselő-testület elfogadott egy politikai nyilatkozatot, amelyben egyértelműen kijelentették: következménye kell hogy legyen annak, ha valaki politikusként Újbuda képviseletében eljárva a közerkölcsöt sértő kijelentéseket tesz.

Ezt a politikai nyilatkozatot Jánosi Gergő is elfogadta, tehát ha ő ezek után tesz egy ilyen kijelentést, akkor annak következménye kell hogy legyen

– jelentette ki Szabó László. Nem Tóth Márton volt az első olyan újbudai politikus, aki botrányosan viselkedett, ugyanis néhány évvel ezelőtt László Imre Hitlert méltatta a képviselő-testület ülésén, de ennek sem lett következménye.