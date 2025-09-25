  • Magyar Nemzet
Védi a baloldal a Charlie Kirk meggyilkolásának örvendező kutyapártos képviselőt

Újabb botrány rázza meg Újbudát: a kerületi Fidesz frakcióvezetője szerint a balliberális többségű képviselő-testület még napirendre sem volt hajlandó venni a Kutyapárt politikusához, Jánosi Gergelyhez kapcsolódó előterjesztést. Szabó László úgy véli, a baloldal következetesen eltussolja saját politikusainak botrányait, miközben korábban maga is elfogadott egy nyilatkozatot a közerkölcsöt sértő kijelentések következményeiről.

Gábor Márton
2025. 09. 25. 18:17
újbudai testületi ülés László Imre (DK) szerint nincs itt semmi látnivaló, a gyermekek étkeztetésén spórol az önkormányzat Havran Zoltán
– Napirendre sem vették a Charlie Kirk amerikai aktivista meggyilkolásán élcelődő Jánosi Gergely kutyapártos képviselővel kapcsolatos előterjesztésünket, a balliberális többségű testület ülésén így jóformán beszélni sem lehetett az ügyről – mondta el lapunknak Szabó László.

A XI. kerületi Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldalon semminek sincs következménye. Felidézte: a testület ülésén akárhányszor próbáltak a napirendek tárgyalása során erről a témáról beszélni, a baloldali tömb egyként hárította el a témát, és azt állították, nincs itt semmi látnivaló.

– Ha először fordult volna elő az újbudai képviselő-testületben, hogy ilyen kijelentést vagy cselekményt valósít meg egy képviselő, akkor egy bocsánatkéréssel meg lehetett volna oldani az ügyet. De mivel nálunk már az év elején kirobbant a Tóth Márton-féle, cigányokat elítélő kijelentésekkel kapcsolatos botrány, így merőben más a helyzet – emlékeztetett a frakcióvezető. Tóth Márton rasszista botrányát követően a képviselő-testület elfogadott egy politikai nyilatkozatot, amelyben egyértelműen kijelentették: következménye kell hogy legyen annak, ha valaki politikusként Újbuda képviseletében eljárva a közerkölcsöt sértő kijelentéseket tesz.

Ezt a politikai nyilatkozatot Jánosi Gergő is elfogadta, tehát ha ő ezek után tesz egy ilyen kijelentést, akkor annak következménye kell hogy legyen

– jelentette ki Szabó László. Nem Tóth Márton volt az első olyan újbudai politikus, aki botrányosan viselkedett, ugyanis néhány évvel ezelőtt László Imre Hitlert méltatta a képviselő-testület ülésén, de ennek sem lett következménye.

 

Megvédte a Charlie Kirk halálán örvendező kutyapárti politikust Baranyi Krisztina

Mint ismert, tegnap Ferencváros polgármestere a Fővárosi Közgyűlésben relativizálta a brutális gyilkosságon örvendező képviselő tettét.

Nem tudok a Kutyapárt nevében nyilatkozni, mert nem vagyok a párt tagja, de magánemberként, polgármesterként azt tudom mondani, hogy politikusi hibák mindenhol előfordulnak, én ebből a közgyűlésből is tudnék olyan dolgokat idézni, ami nem való politikai színtérre

– mondta Baranyi Krisztina, miután a Fidesz képviselője arra szólította fel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakcióját, hogy határolódjon el a Charlie Kirk halálán élcelődő Jánosi Gergelytől.

20250430 Budapest Fővárosi Közgyűlés Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Baranyi Krisztina a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselője, Ferencváros polgármestere
Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Baranyi Krisztina annak ellenére hárította a felelősséget, hogy csaknem egy éve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakciójának tagjaként tevékenykedik.

Mint ismert, Jánosi Gergely, a Kutyapárt újbudai önkormányzati képviselője a Facebookon örömködött a jobboldali amerikai véleményvezér, Charlie Kirk szerdai meggyilkolását követően. A politikus ezt követően bocsánatot kért, de

továbbra sem hajlandó lemondani a képviselői mandátumáról.

A Kutyapárt sem határolódott el politikusa kijelentéseitől, ezért kérdéseket intéztünk a párthoz. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Jánosi Gergely véleménye tükrözi-e a Magyar Kétfarkú Kutya Párt álláspontját. Arra is rákérdeztünk, hogy terveznek-e elhatárolódni a politikustól és felszólítani a lemondásra. Válaszokat még nem kaptunk.

Borítókép: László Imre polgármester az újbudai tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)

