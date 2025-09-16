Budapest csődben: Karácsony több pénzből gazdálkodhat, mint Tarlós, mégis a kormányt hibáztatja

A Metropol cikke szerint a főváros pénzügyi helyzete példátlanul súlyos: Budapest szó szerint hitelből működik, miközben a bevételek rekordmagasak. A portál úgy fogalmaz: „Ennyi pénzből bukni már művészet.”
A főpolgármester mindenért a kormányt hibáztatja, ugyanakkor a számok mást mutatnak. A cikk szerint Karácsony Gergely 2019-ben több mint 200 milliárd forintos tartalékkal vette át a várost. Most, hogy inkasszózták a szolidaritási hozzájárulás legújabb részletét,
a főváros tartozása már a 70 milliárdot közelíti.
Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője arra emlékeztetett, hogy Tarlós István utolsó teljes évében Budapest 149 milliárd forint iparűzési adóból gazdálkodott, amelyből csupán 5 milliárdot vitt el a szolidaritási hozzájárulás. Így 144 milliárd maradt a város működésére.
Ehhez képest a 2024-es lezárt évben már 303 milliárd forint adóbevételt könyvelhetett el a főváros. Ebből ugyan 75 milliárdot kellett szolidaritási hozzájárulásként befizetni, de így is 228 milliárd forint maradt Karácsony Gergely kezében – olvasható a Metropol oldalán. Vagyis, míg Tarlós idején 144 milliárd forint állt rendelkezésre, addig most 228 milliárd – ez még a kumulált infláció figyelembevételével is jelentős többlet.
Mi a szolidaritási hozzájárulás lényege?
A befizetést a tehetősebb önkormányzatoknak kell teljesíteniük, hogy a gazdaságilag gyengébb települések is biztosítani tudják a közszolgáltatásokat. Budapestnek azért magasabb a hozzájárulása, mert az ország egyik legerősebb gazdasági központja, és iparűzési adóbevételei több száz milliárd forintra rúgnak.