Karácsony GergelyTarlós IstvánBudapestpénzhelyzet

Budapest csődben: Karácsony több pénzből gazdálkodhat, mint Tarlós, mégis a kormányt hibáztatja

Karácsony Gergely főpolgármester a kormányt okolja Budapest pénzügyi nehézségeiért, ám a számok szerint a főváros jelenleg több forrásból gazdálkodik, mint Tarlós István idején. A Metropol által idézett Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője úgy látja: a problémák gyökere inkább a rossz döntésekben, semmint a kormányzati elvonásokban keresendő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 8:25
A Metropol cikke szerint a főváros pénzügyi helyzete példátlanul súlyos: Budapest szó szerint hitelből működik, miközben a bevételek rekordmagasak. A portál úgy fogalmaz: „Ennyi pénzből bukni már művészet.”

A főpolgármester mindenért a kormányt hibáztatja, ugyanakkor a számok mást mutatnak. A cikk szerint Karácsony Gergely 2019-ben több mint 200 milliárd forintos tartalékkal vette át a várost. Most, hogy inkasszózták a szolidaritási hozzájárulás legújabb részletét, 

a főváros tartozása már a 70 milliárdot közelíti.

Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője arra emlékeztetett, hogy Tarlós István utolsó teljes évében Budapest 149 milliárd forint iparűzési adóból gazdálkodott, amelyből csupán 5 milliárdot vitt el a szolidaritási hozzájárulás. Így 144 milliárd maradt a város működésére.

Ehhez képest a 2024-es lezárt évben már 303 milliárd forint adóbevételt könyvelhetett el a főváros. Ebből ugyan 75 milliárdot kellett szolidaritási hozzájárulásként befizetni, de így is 228 milliárd forint maradt Karácsony Gergely kezében – olvasható a Metropol oldalán. Vagyis, míg Tarlós idején 144 milliárd forint állt rendelkezésre, addig most 228 milliárd –  ez még a kumulált infláció figyelembevételével is jelentős többlet.

Mi a szolidaritási hozzájárulás lényege?

A befizetést a tehetősebb önkormányzatoknak kell teljesíteniük, hogy a gazdaságilag gyengébb települések is biztosítani tudják a közszolgáltatásokat. Budapestnek azért magasabb a hozzájárulása, mert az ország egyik legerősebb gazdasági központja, és iparűzési adóbevételei több száz milliárd forintra rúgnak.

A Tényellenőr korábbi összegzése szerint a főváros 2019 óta rendszeresen hivatkozik a csődhelyzetre, miközben megszorításokat vezetett be és beruházásokat halasztott el. Az elmúlt öt évben mindössze 6 méter új villamossín épült, a Lánchíd felújítása is félbemaradt, a jegyárak drasztikusan emelkedtek, a Budapest Brand, a város turisztikai cége gyakorlatilag megszűnt, a szociális és közlekedési kiadások pedig csökkentek.

A nagy kérdés: 

hova lett a pénz? Részletes költségvetési adatok nincsenek, de annyi látszik, hogy a személyi és működési költségek megugrottak, a tanácsadói szerződések milliós nagyságrendűek, és közben a főváros 50,9 milliárdért megvette Rákosrendező területét.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Csudai Sándor)

