  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Hiába vetették be a tiszás kamuprofilokat, Deák Dániel nyert Pankotai Lilivel szemben + videó
Deák DánielPankotai LiliBlikkbizonyíték

Hiába vetették be a tiszás kamuprofilokat, Deák Dániel nyert Pankotai Lilivel szemben + videó

A Blikk nézői szavazása szerint több mint 60 százalékkal ő nyerte a vitát Pankotai Lilivel szemben. Az eszmecsere a Szőlő utcai esetről szólt, és a vita követői szerint is álhírkampányt folytat az ellenzék az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 15:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatos vita után, bár a tiszás csoportok névtelen álprofilokkal próbálták gyalázni a YouTube-on, a Blikk nézőinek szavazását már nem tudták befolyásolni – számolt be Deák Dániel a közösségi oldalán. Jelen állás alapján a szavazók több mint 60 százaléka szerint ő nyerte a vitát Pankotai Lilivel szemben.

Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta, hogy nem az ellenzéki aktivista legyőzése a fontos számára, hanem az, hogy a nagyközönség lássa,

a Szőlő utcai eset alaptalan és aljas ellenzéki álhírkampány volt.

Deák Dániel kiemelte: maga Pankotai Lili is elismerte a műsorban, hogy az álhírterjesztés helytelen volt, bár később próbálta letagadni a szavait.

Köszönöm mindenkinek, aki szavazott. Ez is azt üzeni számomra, hogy megéri küzdeni az igazságért!

– üzente követőinek Deák Dániel.

 

Az elemző videóval cáfolta Pankotai Lili állítását

Deák Dániel a posztja alatt kommentben reagált arra, hogy Pankotai Lili az adás után azt állította: hazudott, amikor azt írta, hogy a fiatal ellenzéki aktivista a műsorban megbánta korábbi trágár beszédeit és kiállt Semjén Zsolt mellett.

Az elemző szerint Lilire vélhetően az ellenzéki oldalon rászóltak a reakció miatt.

Deák Dániel videós bizonyítékot csatolt, hogy alátámassza állítását, és bizonyítsa az igazát a vita kapcsán.

Borítókép: Pankotai Lili és Deák Dániel vitája az álhírbotrányról (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.