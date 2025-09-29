Hiába vetették be a tiszás kamuprofilokat, Deák Dániel nyert Pankotai Lilivel szemben + videó

A Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatos vita után, bár a tiszás csoportok névtelen álprofilokkal próbálták gyalázni a YouTube-on, a Blikk nézőinek szavazását már nem tudták befolyásolni – számolt be Deák Dániel a közösségi oldalán. Jelen állás alapján a szavazók több mint 60 százaléka szerint ő nyerte a vitát Pankotai Lilivel szemben.

Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta, hogy nem az ellenzéki aktivista legyőzése a fontos számára, hanem az, hogy a nagyközönség lássa,

a Szőlő utcai eset alaptalan és aljas ellenzéki álhírkampány volt.

Deák Dániel kiemelte: maga Pankotai Lili is elismerte a műsorban, hogy az álhírterjesztés helytelen volt, bár később próbálta letagadni a szavait.

Köszönöm mindenkinek, aki szavazott. Ez is azt üzeni számomra, hogy megéri küzdeni az igazságért!

– üzente követőinek Deák Dániel.

Az elemző videóval cáfolta Pankotai Lili állítását

Deák Dániel a posztja alatt kommentben reagált arra, hogy Pankotai Lili az adás után azt állította: hazudott, amikor azt írta, hogy a fiatal ellenzéki aktivista a műsorban megbánta korábbi trágár beszédeit és kiállt Semjén Zsolt mellett.

Az elemző szerint Lilire vélhetően az ellenzéki oldalon rászóltak a reakció miatt.

Deák Dániel videós bizonyítékot csatolt, hogy alátámassza állítását, és bizonyítsa az igazát a vita kapcsán.

Borítókép: Pankotai Lili és Deák Dániel vitája az álhírbotrányról (Forrás: Facebook)