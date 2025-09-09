Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

viharhidegfrontcsapadékhajlam

Délelőtt keleten, estétől nyugaton jöhet vihar kedden, jégeső sem kizárt

Marad a változékony, nyárias időjárás.

Munkatársunktól
2025. 09. 09. 6:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Reggel és a délelőtti órákban még többfelé felhős lesz az ég, főként keleten és északkeleten pedig záporos, zivataros idő várható. A HungaroMet tájékoztatása szerint a délután folyamán már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak csak ki elszórtan zivatarok.

Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is: a csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Délelőtt keleten, estétől nyugaton lehetnek viharok (Forrás: HungaroMet)

Továbbra is változékony lesz az időjárás

Szerdán egy hullámzó hidegfront közelíti meg térségünket nyugat felől, az előterében húzódó, úgynevezett húzódó meleg nedves szállítószalag már szerdán nagyobb csapadékot hozhat. Csütörtökön megérkezik a hidegfront: több hullámban várható zápor és zivatar. 

A front nyomán drasztikus lehűlés azonban nem várható, a klasszikus, hűvös őszi napokra még várni kell.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu