A Szőlő utcai álhírbomba bevetése az ország destabilizálására irányult

Teljes képtelenség az egész – jelentette ki a Szőlő utcai pedofilvádak kapcsán a honvédelmi miniszter a Harcosok órája csütörtök reggeli adásában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az ügy rávilágít, micsoda sötét bugyrokból előmászott figurák törekednek arra, hogy a magyar kormány megbukjon.

2025. 09. 25. 10:49
Az igazságügyi miniszter jelentése világos fényt hozott ebbe a „teljesen sötét éjszakába” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky, hozzátéve, hogy Tuzson Bence tételesen végigvette azokat a képtelenségeket, amelyekkel előálltak a másik térfélről.

Lehet, hogy kalapács vagyok, és mindent szögnek nézek, de ezt az ügyet én a nemzetbiztonság szempontjából tudom a legjobban értelmezni 

– mondta, majd azzal folytatta, hogy jól láthatjuk, mi történik Szerbiában, és láthattuk mi történt Ukrajnában a Majdanon. Idehaza is hergelik a népeket, heccelik a közvéleményt, jól kitapintható titkosszolgálati szállal bele akarják ugyanebbe rántani a közvéleményt, és ehhez a legszégyenteljesebb módon csatlakoznak politikusok 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint elfogadhatatlan az ellenzéki pártok magukat komolyan gondoló politikusai részéről, hogy 

ráakaszkodnak holmi politikai csúszómászók sötét internetről összeszedett dolgaira, 

és ebből politikai programot fabrikálnak. Az ellenzék térfelén azt hihették, hogy a felheccelt online közegben robban a téma. De hála Istennek, helyén van az igazságszolgáltatás, és nyugodtan tudunk ezekre reagálni – hangoztatta.

Németh Balázs, a Harcosok órája műsorvezetője mindehhez hozzátette, ez a destabilizációs törekvés ráadásul egy olyan történelmi pillanatban zajlik, amikor a szomszédunkban háború zajlik.

