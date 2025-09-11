Döbbenetes: gyerekeket filmezett titokban egy révkomáromi férfi

Egy komáromi család számára rémisztő élménnyel végződött a játszóterezés. Egy férfi a biciklijén ülve kamerázott, lencséje a gyerekekre irányult – írja a Kemma vármegyei portál.

Egyszer csak megláttuk, ahogy a napfényben megcsillan a lencse. Egyértelmű volt, hogy a kamera felénk irányul

– idézte fel az anya. A szülők próbálták megszólítani a férfit, de az nem reagált, tovább matatott a táskájában. Az anya elmondása szerint az is ijesztő volt, hogy a férfi szinte a személyes terükbe lépve, alig két méterre videózott.

A család rendőrt hívott, hogy mi történt ezután, arról bővebben ide kattintva olvashatnak.