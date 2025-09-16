Döbbenetes, hányan haltak meg idén lakástűzben

Hajnali egy óra körül érkezett a jelzés néhány napja a katasztrófavédelemhez, hogy Balatonfüreden kigyulladt egy családi ház. A száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, illetve a ház előtti füves terület, valamint egy fa lángolt. A házban két gázpalack felrobbant.

Az épület tetejének egy része beomlott, a tűzoltók oltás közben, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit, egy hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt. Egyikük életét sem tudták megmenteni.

A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy az épületben és annak környezetében lomok voltak felhalmozva, és a házat sűrű növényzet vette körül.

Ez volt a legutóbbi lakástűz az országban, ami halálos áldozatokat követelt, idén már 72 ember halt meg lakástüzekben. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője lapunknak azt is elmondta, hogy idén 4527 esethez kellett vonulniuk.

Mukics Dániel hozzátette, hogy

a lakástüzek megelőzése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba vagy a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni.

Már olyan füstérzékelők is beszerezhetők, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozók védelmére. De a házban és a körülötte felhalmozott lomok is növelik a tűz keletkezésének kockázatát és nehezítik a menekülést, valamint a tűzoltók munkáját. Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik.