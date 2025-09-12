Rendkívüli

házépületháztűz

Ketten meghaltak egy balatonfüredi háztűzben

Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik, figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 10:02
Budapest, 2022. június 27. Tûzoltók a VI. kerületi Aradi és a Jókai utca keresztezõdésében található ötszintes épületnél dolgoznak, ahol homlokzati fal és tetõszerkezeti elemek dõltek az utcára és parkoló autókra 2022. június 27-én. Az omlás az épület tetejérõl indult el, amely magával sodorta az alatta lévõ erkélyek párkányzatát is, a törmelék a Jókai utcán parkoló gépkocsikra, illetve az úttestre zuhant. MTI/Mihádák Zoltán Fotó: Mihádák Zoltán Fotó: MTI/Mihádák Zoltán Forrás: MTI/Mihádák Zoltán
Két ember meghalt, miután kigyulladt péntek hajnalban egy családi ház Balatonfüreden – közölte a Katasztrófavédelem. A Régitemető utcában lévő, száz négyzetméteres épület előszobája, a tető egy része, illetve a ház előtti füves terület, valamint egy fa lángolt.

 

 A házban két gázpalack felrobbant, egy harmadikat pedig a tűzoltók vittek ki, az épület tetejének egy része beomlott.

A tűzoltók oltás közben, a törmelék alatt találták meg az ingatlan lakóit: egy, a hatvanas éveiben járó férfit és egy nőt.

A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy az épületben és annak környezetében lomokat halmoztak fel és a házat sűrű növényzet vette körül – írták a katasztrófavédők, hozzátéve, hogy az egységek több mint egy órán át dolgoztak a lángok megfékezésén. 

A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. Kitértek arra is, hogy a házban és a körülötte felhalmozott lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát és nehezítik a menekülést, valamint a tűzoltók munkáját. 

Az otthonunk rendben tartása tűzvédelmi szempontból is fontos, hiszen a sok lom miatt gyorsabban terjed a tűz, és mérgező füst keletkezik

– áll a közleményben.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

