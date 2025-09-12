Európai Uniómigrációs paktumterroristakövetkezmény

Orbán Viktor: A migrációs paktum egy ravaszkodás

Amíg mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció Magyarországon, ők már megcsinálták a bajt és az azzal való együttéléssel küzdenek, mutatott rá a kormányfő.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 9:35
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A kormányfő a péntek reggel, a Kossuth rádiónak adott interjúban elmondta: a migrációs paktum azt jelenti, hogy az Európai Unióban nem zárják le a külső határokat.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– A migrációs paktum egy ravaszkodás: csinál valamit, de nem oldja meg a bajt. A baj egyetlen módon oldható meg: azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az Európai Unió területére a saját személyére szóló engedély nélkül – jelentette ki. Hangsúlyozta, az illegálisan beérkezetteket „nem lehet innen kitenni”, még akkor sem, ha kiderül, hogy az érkezetteknek nincsen tartózkodási jogalapja. Megoldásnak azt nevezte, hogy a kérelmezőknek az unión kívül kelljen kivárniuk ügyük elbírálását.

Orbán Viktor elmondta: eltérők e területen Magyarország és Nyugat-Európa gondjai.

Hiszen amíg „mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció Magyarországon”, „ők már megcsinálták a bajt” és az azzal való együttéléssel küzdenek: a vegyes társadalom súlyos következményeivel, az egységes jogrendszer felbomlásával, a közbiztonság megszűnésével, és azzal, hogy terrorista támadások célpontjaivá válnak, miközben „a világ pénze sem elég” az érkezők eltartására.


Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

