Orbán Viktor: A migrációs paktum egy ravaszkodás

A kormányfő a péntek reggel, a Kossuth rádiónak adott interjúban elmondta: a migrációs paktum azt jelenti, hogy az Európai Unióban nem zárják le a külső határokat.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– A migrációs paktum egy ravaszkodás: csinál valamit, de nem oldja meg a bajt. A baj egyetlen módon oldható meg: azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az Európai Unió területére a saját személyére szóló engedély nélkül – jelentette ki. Hangsúlyozta, az illegálisan beérkezetteket „nem lehet innen kitenni”, még akkor sem, ha kiderül, hogy az érkezetteknek nincsen tartózkodási jogalapja. Megoldásnak azt nevezte, hogy a kérelmezőknek az unión kívül kelljen kivárniuk ügyük elbírálását.

Orbán Viktor elmondta: eltérők e területen Magyarország és Nyugat-Európa gondjai.

Hiszen amíg „mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció Magyarországon”, „ők már megcsinálták a bajt” és az azzal való együttéléssel küzdenek: a vegyes társadalom súlyos következményeivel, az egységes jogrendszer felbomlásával, a közbiztonság megszűnésével, és azzal, hogy terrorista támadások célpontjaivá válnak, miközben „a világ pénze sem elég” az érkezők eltartására.