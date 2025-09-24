Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Vádaskodott, most pénzért keres bizonyítékokat Dobrev Klára – nem az első eset

Felháborítónak és pofátlannak nevezte Rétvári Bence, hogy Dobrev Klára ötmillió forintos jutalmat ajánlott bizonyítékokért, miközben néhány nappal korábban még vádaskodott kormányzati politikusok ellen. Az ügy azért is visszás, mert nem ez az első alkalom, hogy a baloldal pénzért rendel meg bizonyítékokat különböző lejáratásokhoz.

Felháborító, gyomorforgató és pofátlan, amit Dobrev Klára művel. Két napja még minden alap nélkül dobálta a legsúlyosabb vádakat kormányzati politikusokra, most pedig ötmillió forintot ígér annak, aki szolgáltatna neki ehhez bármilyen bizonyítékot. Tessék? Előbb bemocskolja mások becsületét, és csak utána kezdi keresni a tényeket? Ez tudatos aljasság! – írja Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint Dobrev Klára ezzel leleplezte önmagát: 

semmilyen bizonyítéka nem volt, amikor gátlástalanul vádaskodott.

Mint írja, ha lett volna, nem most könyörögne utólag bizonyítékokért. Hozzátette: ha Dobrev Klára pedofil ügyekkel akar foglalkozni, akkor először a saját háza táján sepregessen, és nézzen körül a saját pártján belül!

A politikus emlékeztetett: Újbudán, a DK-s polgármester vezette önkormányzatban olyan botrány volt, amitől minden jóérzésű ember gyomra felfordul. Az egyik önkormányzati vezető nevelt gyermeke pedagógiai asszisztensként hosszú időn keresztül óvodás gyerekeket molesztált. Az államtitkár szerint a valódi kérdés az, hogy tudott-e erről a DK, és hogy miért nem arról beszél Dobrev?

Azóta az is kiderült, hogy a gyermekotthonnak beállított Szőlő utcai intézmény javítóintézet, és az ózdi járásban semmilyen gyermekvédelmi otthon nincs, sőt az elmúlt két hét pedofil vádjai, rágalmai egy jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat is tartalmazó államellenes felforgatási akció részei

A tények azonban nem zavarják a DK elnökét, a dollármédiával karöltve tovább folytatja „bizonyítékszerző” akcióját.

 

 

Dobrevék sztorija nem az első kreált történet a baloldalon

 Ha azt gondolnánk, példátlan eset a DK háza táján, hogy pénzért akar bizonyítékot vásárolni, tévedünk. Tizenkét éve, 2013. október 18-án a Hvg.hu egy felvétellel állt elő, amelyet „Itt a bizonyíték a csalásra: pénzért és tűzifáért szavaztak Baján” címmel tettek közzé.

A cikk bevezetőjében egyebek között azt állították, „egyértelmű bizonyíték került elő arról, hogy szavazatvásárlás történt a bajai időközi választáson”. 

Mesterházy Attila, az MSZP elnöke sajtótájékoztatón kürtölte világgá a felvételre hivatkozva, hogy a Fidesz választási csalást követett el. 

Az MSZP nem sokáig örülhetett, október 21-én a rendőrség közölte, hogy a szóban forgó felvétel hamis, és azonosították az oktatófilm szereplőit és helyszíneit is. A rendőrség kihallgatta Kőrös Gusztáv solti cigány kisebbségi képviselőt, aki egyébként a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció tagja volt a botrány kirobbanásáig. A férfi azt állította, a film megrendelője Király György volt, a szocialisták sporttagozatának akkori alelnöke. 

