Dráma a Velencei-tavon: bajba jutott vitorlázókat mentettek a rendőrök

Szeptember 2-án kora délután riasztották a hatóságokat, hogy a Velencei-tó Hosszú-tisztás nevű területén egy vitorlás kishajó vesztegel – írja a Feol. A fedélzeten négy budapesti utas tartózkodott, akik a műszaki hiba miatt nem tudták folytatni útjukat, ezért horgonyt vetettek, majd segítséget kértek – közölte a Fejér vármegyei rendőrség.

A helyszínre a gárdonyi rendőrkapitányság vízirendészeti egysége indult, akik hamar megtalálták a hajót, majd a legénységgel együtt biztonságosan bevontatták a kikötőbe. A rendőrség szerint senki sem sérült meg, a gyors beavatkozásnak köszönhetően a vitorlázók épségben partra értek.

