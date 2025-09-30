Egész éjszaka lángolt egy hatalmas szeméttelep Szeged mellett

Szelektív hulladék égett Szeged külterületén, a Komposztáló úton. A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat – közölte a Katasztrófavédelem.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A tűzben mintegy kétszázötven köbméter szelektív hulladék égett a város külterületén. A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi hivatásos tűzoltók először négy majd öt vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatokat egy szegedi vízszállító jármű és két homlokrakodó is segíti. A lángok kiterjedtsége miatt hosszú munka volt megfékezni a tüzet.