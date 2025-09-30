tűzSzegedláng

Egész éjszaka lángolt egy hatalmas szeméttelep Szeged mellett

Szelektív hulladék gyulladt ki, a lángokat öt vízsugárral oltották.

Magyar Nemzet
Forrás: Katasztrófavédelem2025. 09. 30. 7:00
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Szelektív hulladék égett Szeged külterületén, a Komposztáló úton. A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat – közölte a Katasztrófavédelem.

Budapest, 2023. április 28. Létráról oltja a lángokat egy tűzoltó a XXIII. kerületben, ahol tűz ütött ki egy autóbontóban 2023. április 28-án. MTI/Illyés Tibor
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A tűzben mintegy kétszázötven köbméter szelektív hulladék égett a város külterületén. A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi hivatásos tűzoltók először négy majd öt vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatokat egy szegedi vízszállító jármű és két homlokrakodó is segíti. A lángok kiterjedtsége miatt hosszú munka volt megfékezni a tüzet.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

