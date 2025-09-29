Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes

Több nem is kellett, megelőzte a kocsit, majd a kezével jelezte a sofőrnek, hogy húzódjon le. A fiatalember eleget tett ennek, ekkor a rendőr szolgálatba helyezte magát, elszámoltatta őket, majd értesítette a kollégáit.

Mint kiderült, a két fiatal egy párt alkot, azonban nem sokkal korábban összevesztek. A férfi el akart hajtani, a barátnője azonban ezt nem szerette volna, ezért felkapaszkodott a motorháztetőre. A fiatalember viszont gázt adott, és elindult.