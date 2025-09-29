Egy debreceni körzeti megbízott épp munkába tartott szeptember 28-án délután két óra tájban, amikor észrevette, hogy az előtte haladó autó motorháztetejébe egy nő kapaszkodik – írja a rendőrségi portál.
Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes
Tippelhet, hogy ugrott-e a jogosítványa.
Több nem is kellett, megelőzte a kocsit, majd a kezével jelezte a sofőrnek, hogy húzódjon le. A fiatalember eleget tett ennek, ekkor a rendőr szolgálatba helyezte magát, elszámoltatta őket, majd értesítette a kollégáit.
Mint kiderült, a két fiatal egy párt alkot, azonban nem sokkal korábban összevesztek. A férfi el akart hajtani, a barátnője azonban ezt nem szerette volna, ezért felkapaszkodott a motorháztetőre. A fiatalember viszont gázt adott, és elindult.
A rendőrök helyszíni szemlét tartottak, elvették a sofőr jogosítványát, és büntetőeljárás keretében vizsgálják a pontos körülményeket.
Brutális gyilkosság történt egy komáromi házban + videó
Helyszíni felvételeket készített a vármegyei lap.
A Tisza Párt és Magyar Péter arra készül, hogy átverje a választókat
A Szőlő utcai álhírbotrány, az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása és a Tisza Párt adótervei is szóba kerültek az Országgyűlésben.
A szívünk összetört – megszólalt Kaszás Nikolett ismerőse
Biztosak voltak benne, hogy az erdőben nem találják meg a lányt.
Rapid délutáni friss – Hazánk megnehezítette az ukrán propagandisták dolgát + videó
Megrekedt a Szőlő utcában a DK, közben a miniszterelnök kiosztotta az álhírgyártókat a Harcosok órájában.
