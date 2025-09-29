  • Magyar Nemzet
  Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes
Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes

Tippelhet, hogy ugrott-e a jogosítványa.

2025. 09. 29.
Illusztráció Fotó: Huszár Márk Forrás: MW
Egy debreceni körzeti megbízott épp munkába tartott szeptember 28-án délután két óra tájban, amikor észrevette, hogy az előtte haladó autó motorháztetejébe egy nő kapaszkodik – írja a rendőrségi portál. 

Több nem is kellett, megelőzte a kocsit, majd a kezével jelezte a sofőrnek, hogy húzódjon le. A fiatalember eleget tett ennek, ekkor a rendőr szolgálatba helyezte magát, elszámoltatta őket, majd értesítette a kollégáit.

Mint kiderült, a két fiatal egy párt alkot, azonban nem sokkal korábban összevesztek. A férfi el akart hajtani, a barátnője azonban ezt nem szerette volna, ezért felkapaszkodott a motorháztetőre. A fiatalember viszont gázt adott, és elindult.

A rendőrök helyszíni szemlét tartottak, elvették a sofőr jogosítványát, és büntetőeljárás keretében vizsgálják a pontos körülményeket.


