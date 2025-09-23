Egy gyors kávé és néhány fotó még belefért Orbán Viktornak Békéscsabán

Presszó, fotó, rohanás. Le ne késsük a vonatot Lőkösházára!

– írta a videójához Orbán Viktor. A felvételeken látható, hogy többen fotózkodtak Orbán Viktorral és Lázár Jánossal Békéscsabán, mielőtt tovább indultak Lőkösházára, a két várost összekötő vasútvonal átadójára, amelyről lapunk is beszámolt. A miniszterelnök az Alföld-program kapcsán többek között ismertette, hogy összesen ötveezer új munkahelyet hoz létre a kormány a Dél-alföldi térségben. Békéscsabára új gyár érkezik, Gyulán az Airbus gyára működik, Kecskeméten a Mercedes, Debrecenben a BMW, Szegeden a BYD.