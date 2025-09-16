Újabb titkos találkozót tartott az ellenzék

Újabb titkos ellenzéki találkozón vettek részt különböző pártok képviselői, a mostani felhozatal meglehetően változatos volt – értesült lapunk. Információink szerint

immáron ötödik alkalommal ültek össze az ellenzéki pártok képviselői, illetve közéleti személyek, hogy közösen segítsék elő a Tisza Párt győzelmét a 2026-os országgyűlési választáson.

Ellenzék egy asztalnál: Márki-Zay Péter és Gelencsér Ferenc már egy éve is egyeztetett. Forrás: Facebook/Gelencsér Ferenc

Úgy tudjuk, a pár napja tartott összejövetelen

jelen volt Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa elnöke, valamint Molnár Róbert, a párt alelnöke, Kübekháza korábbi polgármestere. A találkozón képviseltette magát a Momentum Mozgalom Gelencsér Ferenc személyében, de ott volt például Herényi Károly volt MDF-es országgyűlési képviselő,

Balatonföldvár alpolgármestere, aki szintén közel áll Magyar Péterhez. De képviseltette magát Iványi Gábor egyháza is, és ott volt Giczy György, a KDNP korábbi elnöke, egykori országgyűlési képviselő is, több független kisgazda politikus, valamint – információink szerint – a Jobbik. Forrásaink szerint a párt egyik országgyűlési képviselője volt ott a mostani egyeztetésen, ám a párt állítása szerint nem kaptak meghívást, így nem is voltak jelen a múlt heti találkozón.

A Jobbik részvétele azért lehet érdekes, mert

a legutóbbi egyeztetés után a párt lapunknak azt nyilatkozta, több találkozón nem vesznek részt.

Mint akkor fogalmaztak, az első megbeszéléseken vidékfejlesztési, vízgazdálkodási és agráriumot érintő kérdésekről egyeztettek, később azonban a megbeszélések elhagyták a szakpolitikai kereteket, és az egész átterelődött választástaktikai győzködésbe. „A Jobbik úgy döntött, a továbbiakban nem kíván részt venni egy ilyen diskurzuson, mert határozott döntésünk, hogy önálló listával és 106 egyéni jelölttel indulunk a választáson” – írták, hozzátéve,

a későbbiekben sem segítik egy-egy jelölt visszaléptetésével a Tiszát, illetve Magyar Pétert.

Információink szerint egyébként a mostani találkozó kissé eltért az eredeti iránytól, ugyanis a jelenlévők részéről több kritika is érte a Tiszát és Magyar Pétert.

Az összegyűltek leginkább Magyar Péter stílusát és megnyilvánulását nehezményezték, de Forsthoffer Ágnes balatonfüredi milliárdos, szállodatulajdonos felbukkanását sem nézik jó szemmel.

Mindez azért is érdekes, mert Márki-Zay Péter és a Momentum már korábban bejelentette: a Tisza győzelmének érdekében nem indulnak a 2026-os választáson, és Magyar Péter mellett kampányolnak. Ismert, a legutóbbi találkozón a Mindenki Magyarországa Néppártot Szalma Botond képviselte, a párt pedig a Népszavának azt mondta, azon dolgoznak, hogy minél több ellenzéki szereplőt meggyőzzenek, hogy ne induljanak a választásokon, hanem

a rendszerváltás ügyét és a kormányváltás esélyeit a legesélyesebb pártok és jelöltek támogatásával segítsék,

a mostani egyeztetések pedig ennek a döntésnek a végrehajtását szolgálják. Az is kiderült, hogy a most formálódó ellenzéki együttműködés győzelemre esélyes, pártlogó nélküli politikusokat indíthatna azokon a helyeken, ahol a Tiszának csak gyengébb jelölteket sikerül találnia.