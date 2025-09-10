Nagy BálintBALLIBERÁLIS ÁLHÍREKBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKBALLIBERÁLIS HERGELÉSTisza Párttisza pártiKeszthelyi KórházbanKeszthelyBALLIBERÁLIS ÁLHÍRMagyar Péter

Ellenzéki aktivisták okoztak botrányt a Keszthelyi Kórházban

Politikai akciót hajtottak végre ellenzéki aktivisták a közelmúltban a Keszthelyi Kórházban – az intézmény nem hagyta szó nélkül a történteket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10.
„Sajnálatos módon az elmúlt hetekben politikai aktivisták aláírásgyűjtéssel zavarták meg a Keszthelyi Kórház betegeinek nyugalmát” – olvasható az intézmény közleményében. 

doktornő orvos Pexels
A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels)

Felhívták mindenki figyelmét arra, hogy a kórház a gyógyítás színtere, ahol a politikai agitációnak semmi keresnivalója nincs. 

A kórház falai közötti, politikai célú aláírásgyűjtés sem a betegek gyógyulását, sem a gyógyító munkát nem segíti elő. Nyomatékosan megkérünk mindenkit, hogy intézményünket kizárólag eredeti rendeltetése szerint vegyék igénybe, vagyis egészségügyi ellátás vagy indokolt beteglátogatás céljából, biztosítva ezzel intézményünk zavartalan működését és a betegek nyugalmát

– fogalmazott a közleményében a kórház.

Politikai zavarkeltés zajlott a Keszthelyi Kórház körül

Legutóbb Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szólalt fel a politikai hangulatkeltés ellen. Úgy fogalmazott: a Keszthelyi Kórház fejlődik, minden ellenkező álhír ellenére. „Ha polgármester úr és a helyi tiszások nem tudnak vagy nem akarnak valójában a kórház érdekében tenni, akkor arra kérem őket: legalább ne akadályozzák ezt a munkát s ne ártsanak az intézménynek” – fejtette ki a kormánypárti képviselő.

Borítókép: A Keszthelyi Kórház elhatárolódott a politikai célú aláírásgyűjtéstől, nyomatékos kérést fogalmazott meg az intézmény. (Fotó: Keszthelyi Kórház / Facebook)

 

