Megdöbbentő eset történt Gárdonyban a hétvégén – írja a Feol.
Elloptak egy szobrot a magyar üdülővárosban
Most nagyon keresik.
Történt ugyanis, hogy valaki ellopta az éppen egy éve avatott vidraszobrot. Az ügyben az önkormányzat feljelentést tesz. Az alkotás egy vidrát mintáz, és a kis sziget bejáratánál állították fel. Kontur András köztéri vidraszobrát most nagyon szeretné visszakapni a város. Az ügy további részleteiről a Feol cikkében olvashat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Választási csalást emleget a Fidesz Józsefvárosban
Az egyik független jelölt arról beszélt, hogy Pikó alpolgármestere pozíciókat ígért neki.
Beadja a válópert F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosának felesége, mert úgy sejti, hullák vannak az udvarukban elásva
Szerinte a nyomozók nem ástak elég mélyre.
Program indult, hogy ne legyen ilyen sok kóbor macska
Országos macskaivartalanítás program kezdődött, támogatást kaptak a macskamentő alapítványok.
Láncra verve kínozták áldozatukat az ukrán–magyar emberrablók
Ötvenezer eurót követeltek a férfitől.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Választási csalást emleget a Fidesz Józsefvárosban
Az egyik független jelölt arról beszélt, hogy Pikó alpolgármestere pozíciókat ígért neki.
Beadja a válópert F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosának felesége, mert úgy sejti, hullák vannak az udvarukban elásva
Szerinte a nyomozók nem ástak elég mélyre.
Program indult, hogy ne legyen ilyen sok kóbor macska
Országos macskaivartalanítás program kezdődött, támogatást kaptak a macskamentő alapítványok.
Láncra verve kínozták áldozatukat az ukrán–magyar emberrablók
Ötvenezer eurót követeltek a férfitől.