Elloptak egy szobrot a magyar üdülővárosban

Fotó: Ódor Balázs / Feol

Történt ugyanis, hogy valaki ellopta az éppen egy éve avatott vidraszobrot. Az ügyben az önkormányzat feljelentést tesz. Az alkotás egy vidrát mintáz, és a kis sziget bejáratánál állították fel. Kontur András köztéri vidraszobrát most nagyon szeretné visszakapni a város. Az ügy további részleteiről a Feol cikkében olvashat.