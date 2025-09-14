Előkerült a Tisza Párt üdvöskéje, rögtön mentegetőzésbe is kezdett

„Az utóbbi napokban a fideszes rágalmazásokat átvette Karácsony Gergely főpolgármester is, aki a szemembe mondta hétfőn, hogy nem is látta az emailt, ami alapján több médiumnak azt állította, a cégemet reklámoztam hivatali e-mail-címemről” – írta közösségi oldalán Biczók Péter. A Tisza Párt politikusa, aki Vitézy Dáviddal is jó kapcsolatot ápol, saját bevallása szerint a posztban azt az e-mailt is nyilvánosságra hozta, amely körül az elmúlt időszakban kirobbant a botrány.

A képen található e-mail nyilvánosságra hozatalával Biczók ugyan tisztázni akarta magát, azonban a valóságban csak tovább bonyolította a körülötte kialakult botrányt. A levélben ugyan áthallásos módon, de egyértelműen látszik, Biczók Péter a saját cégét hivatott reklámozni.

Ha a kerület számára hasznos lenne, szívesen megosztom a tapasztalataimat és örömmel ajánlok olyan szakmai szervezeteket is, amelyek nagy gyakorlattal rendelkeznek az iskolautcák tervezésében, a lakossági tervezés lefolytatásában és a gyerekek bevonásában. Kollégáim jelenleg is dolgoznak egy olyan projekten, ahol a következő elemeket építik be a lakosság bevonásával

– írta a levélben Biczók Péter. A politikus levelében egyértelműen a Város és Mobilitás Intézetre célzott, amely Biczók többségi tulajdonában áll, és vannak tapasztalatai az idézetben felsorolt tevékenységek elvégzése kapcsán.