Karácsony GergelyTisza PártBiczók Péterfővároskorrupció

Előkerült a Tisza Párt üdvöskéje, rögtön mentegetőzésbe is kezdett

Nagyjából egy hónap hallgatás után előkerült a Tisza Párt külső bizottsági tagja. Biczók Péter elutasította a vádakat, amely szerint a hivatalos fővárosi e-mail-címéről megkereste az összes kerület polgármesterét, és egyeztetést kezdeményezett a kerületvezetőkkel, méghozzá annak érdekében, hogy az ő többségi tulajdonában álló cégnek megrendeléseket tudjon generálni.

Gábor Márton
2025. 09. 14. 17:52
Borítókép: A Tisza párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az utóbbi napokban a fideszes rágalmazásokat átvette Karácsony Gergely főpolgármester is, aki a szemembe mondta hétfőn, hogy nem is látta az emailt, ami alapján több médiumnak azt állította, a cégemet reklámoztam hivatali e-mail-címemről” – írta közösségi oldalán Biczók Péter. A Tisza Párt politikusa, aki Vitézy Dáviddal is jó kapcsolatot ápol, saját bevallása szerint a posztban azt az e-mailt is nyilvánosságra hozta, amely körül az elmúlt időszakban kirobbant a botrány. 

A képen található e-mail nyilvánosságra hozatalával Biczók ugyan tisztázni akarta magát, azonban a valóságban csak tovább bonyolította a körülötte kialakult botrányt. A levélben ugyan áthallásos módon, de egyértelműen látszik, Biczók Péter a saját cégét hivatott reklámozni.

Ha a kerület számára hasznos lenne, szívesen megosztom a tapasztalataimat és örömmel ajánlok olyan szakmai szervezeteket is, amelyek nagy gyakorlattal rendelkeznek az iskolautcák tervezésében, a lakossági tervezés lefolytatásában és a gyerekek bevonásában. Kollégáim jelenleg is dolgoznak egy olyan projekten, ahol a következő elemeket építik be a lakosság bevonásával

– írta a levélben Biczók Péter. A politikus levelében egyértelműen a Város és Mobilitás Intézetre célzott, amely Biczók többségi tulajdonában áll, és vannak tapasztalatai az idézetben felsorolt tevékenységek elvégzése kapcsán. 

 

Mint ismert, már Karácsony Gergelynek is szemet szúrt, hogy a Tisza Párt megpróbálja kiépíteni azt a gazdasági háttérországot, amiből a jövő évi kampányukat tervezik majd finanszírozni. Egy lapunkhoz kiszivárgott levélben súlyos, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdések merültek fel Biczók Péterrel kapcsolatban.

A levélben Karácsony Gergely azt írja, 

Biczók Péter, a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság nem képviselő tagja a budapest.hu domain alatti e-mail-címéről, az e-mail aláírása szerint bizottsági tagi minőségében 2025 júniusában megkereste a kerületi polgármestereket az iskolautca-projektekkel kapcsolatban.

A levél megerősíti a Magyar Nemzet által már korábban nyilvánosságra hozottakat, miszerint az e-mailben olyan szakmai szervezetek ajánlására vállalkozott Biczók, amelyeknek egyebek mellett az iskolautcák tervezésében és a lakossági párbeszéd lefolytatásában nagy gyakorlatuk van, erre példaként pedig a kollégái aktuális munkájára utalt, illetve a „következő napokban” való rövid egyeztetést kezdeményezett.

Az a körülmény, hogy Biczók úr a hivatalos elérhetőségén keresztül, hivatalos minőségében a tulajdonában álló gazdasági társaság szolgáltatását népszerűsítette a kerületi polgármesterek felé, álláspontom szerint felveti az Mötv. 32. § (3) bekezdésének sérelmét. Kérem, hogy a tisztelt bizottság a fent előadottakat vizsgálja meg

– írta a főpolgármester. Karácsony egyértelműen arra a jogszabályra utal, amely szerint az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem hivatkozhat. Biczók Péter egyébként a közösségimédia-oldalán elkötelezetten támogatja az iskolautcák létrehozására irányuló projekteket, nemrég egy videót is szentelt a kérdésnek. 

Mint arról korábban beszámoltunk, Biczók Péter a hivatalos fővárosi e-mail-címéről megkereste az összes kerület polgármesterét, és egyeztetést kezdeményezett a kerületvezetőkkel, méghozzá annak érdekében, hogy az ő többségi tulajdonában álló cégnek, a Város és Mobilitás Intézetnek megrendeléseket tudjon generálni. 

Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu