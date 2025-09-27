Eltűnt egy ötvennyolc éves nő a XV. kerületből

A rendelkezésre álló adatok szerint az 58 éves nő 2025. szeptember 26-án 21 óra 30 perc körül XV. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik – írja a police.hu. Nagyné Sofalvi Krisztina körülbelül 170 centiméter magas, fülig érő, őszes-fekete haja van. Eltűnésekor világosszürke melegítőnadrágot, rózsaszín felsőt és túracipőt viselt.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség (Fotó: police.hu)





A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Nagyné Sofalvi Krisztina tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Borítókép: A keresett személy (Forrás: police.hu)