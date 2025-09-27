Igazoltatásból kábítószerfogás Kiskunhalason

Kiskunhalason igazoltattak egy személyautót szeptember 20-án este a járőrök.

A Szabadkai úton állítottak meg egy személyautót a rendőrök, a 40 éves sofőr egy forgalomból kivont kocsit vezetett, és másik rendszámtáblát szerelt fel rá

– írja a police.hu.

Drogfogás (Forrás: police.hu)

Nem csak ez nem stimmelt: az ülés alá rejtve 53 gramm kábítószergyanús anyagot, egy alufóliában pedig további 9 gramm drogot találtak a rendőrök. A férfit előállították és őrizetbe vették. Kábítószer birtoklásáért és egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt is felelnie kell.