Igazoltatásból kábítószerfogás Kiskunhalason

Kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök egy igazoltatásnál Kiskunhalason – írja a police.hu.

Forrás: police.hu2025. 09. 27. 9:41
Illusztráció Fotó: Huszár Márk Forrás: MW
Kiskunhalason igazoltattak egy személyautót szeptember 20-án este a járőrök. 

A Szabadkai úton állítottak meg egy személyautót a rendőrök, a 40 éves sofőr egy forgalomból kivont kocsit vezetett, és másik rendszámtáblát szerelt fel rá 

– írja a police.hu

Drogfogás (Forrás: police.hu)

Nem csak ez nem stimmelt: az ülés alá rejtve 53 gramm kábítószergyanús anyagot, egy alufóliában pedig további 9 gramm drogot találtak a rendőrök. A férfit előállították és őrizetbe vették. Kábítószer birtoklásáért és egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt is felelnie kell.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Huszár Márk)
 

