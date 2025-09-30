Agressziót mérséklő javaslatok kidolgozására kéri a kormányt az Országgyűlés

A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről, a rendészeti feladatellátásról, valamint az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról is tárgyal kedden a parlament, amely megvitatja azt az előterjesztést, amely szerint nemzeti emlékhely lehet a szegedi dóm és a Dóm tér. Az Országgyűlés honlapján közzé tett napirend szerint az ülés a helyi önkormányzatok napjára történő megemlékezéssel kezdődött.

A napirend előtti felszólalások után tárgyalják a képviselők a honvédelmi bizottság határozati javaslatát a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről.

Ebben az Országgyűlés felkérné a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és a digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, tekintse át a fegyvertartással és -viseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat.

Napirenden szerepel rendészeti feladatellátás hatékonyságát támogató törvények módosítása. Az előterjesztés egyebek mellett azt tartalmazza, hogy a meghatározott esetekben a megelőző távoltartást elrendelő bíróság az olyan döntését, amely gyermek jogát érinti, közvetlenül küldje meg a gyámhatóságnak.

A magyar építészetről szóló törvény módosításával az Országgyűlés nemzeti emlékhellyé nyilváníthatja a szegedi dómot és a Dóm teret „a város sorsát a szívén viselő” Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter előtt tisztelegve.

A parlament tárgyalja az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. Az uniós rendelet egyrészt szabályokat állapít meg a nagy nyelvi modellek fejlesztésére, másrészt részletesen szabályozza a mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazását a felhasználóra jelentett kockázat alapján eltérő követelményeket megállapítva.