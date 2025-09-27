Férfit erőszakoltak meg Pakson

Három éve egy februári estén két férfi együtt ivott egy paksi szórakozóhelyen. Pár órával később az egyik megverte és megerőszakolta a másikat – írta meg az Origo.

Megerőszakoltak egy részeg férfit Pakson (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Késő este már úton voltak hazafelé, amikor összevesztek valamin. Az egyikük annyira dühös lett, hogy megütötte a másikat. A részeg áldozat a földre zuhant, ahol még párszor megütötték. Olyan sokat ivott, hogy nem tudott védekezni. Ivócimborájának ennyi nem volt elég.

Az út szélére vonszolta és ott is megverte, aztán megerőszakolta.

A támadás után a férfi felvette áldozata kabátját és a benne lévő telefonnal együtt elsétált. Ezután igazoltatták a rendőrök. A megerőszakolt részeg férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A feltehetően homoszexuális támadót szexuális erőszak elkövetésével, súlyos testi sértéssel és kifosztással vádolják.

Sorsáról decemberben dönthetnek a Paksi Járásbíróságon.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.