PaksÁldozatsegítő Központbankrízishelyzethomoszexuálisnemi erőszak

Férfit erőszakoltak meg Pakson

Decemberben hozhatnak ítéletet annak a férfinak az ügyében, aki ismerőse sérelmére követett el brutális bűncselekményt évekkel ezelőtt Pakson. Szexuális erőszak elkövetésével, súlyos testi sértéssel és kifosztással vádolják.

Munkatársunktól
2025. 09. 27. 13:11
Áldozatsegítő Központok és Pontok segítenek a bajba jutottaknak országszerte Forrás: Kindel Media/Pexels.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három éve egy februári estén két férfi együtt ivott egy paksi szórakozóhelyen. Pár órával később az egyik megverte és megerőszakolta a másikat – írta meg az Origo.

Megerőszakoltak egy részeg férfit Pakson (illusztráció)
Megerőszakoltak egy részeg férfit Pakson (illusztráció)
Forrás:  Shutterstock

Késő este már úton voltak hazafelé, amikor összevesztek valamin. Az egyikük annyira dühös lett, hogy megütötte a másikat. A részeg áldozat a földre zuhant, ahol még párszor megütötték. Olyan sokat ivott, hogy nem tudott védekezni. Ivócimborájának ennyi nem volt elég

Az út szélére vonszolta és ott is megverte, aztán megerőszakolta. 

A támadás után a férfi felvette áldozata kabátját és a benne lévő telefonnal együtt elsétált. Ezután igazoltatták a rendőrök. A megerőszakolt részeg férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A feltehetően homoszexuális támadót szexuális erőszak elkövetésével, súlyos testi sértéssel és kifosztással vádolják.

Sorsáról decemberben dönthetnek a Paksi Járásbíróságon.

Megerőszakolt volna egy terhes nőt egy részeg, szolnoki nyugdíjas

Egy részeg, idős férfi rátámadt egy várandós nőre egy szolnoki játszótéren augusztusban. A saját fia állította meg. Ha nem tette volna, az apja megerőszakolt volna egy nőt. A hihetetlen történet részleteiért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu