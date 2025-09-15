Radics BélaVitézy Dávidbelvárosdugó

Erzsébetváros fellázadt, Vitézy ezzel nem számolt

Egyre több erzsébetvárosi lakos tiltakozik az állandóan változó közlekedési szabályok és a sétálóutcásítás miatt. Radics Béla fővárosi képviselő szerint az önkormányzat kísérleti tereppé tette a kerületet, ellehetetlenítve az autóval közlekedőket és parkolókat, miközben a döntésekből kihagyják az érintetteket.

Gábor Márton
2025. 09. 15. 18:53
Budapest, 2017. augusztus 30. A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az ö
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Jelen pillanatban van egy lakossági akarat és van egy felülről irányított téves önkormányzati vízió. A lakosok élhető környezetet akarnak, parkolóhelyeket, megközelíthető köztereket. A városvezetés pedig labirintusban gondolkodik, és egy kísérleti laboratóriumnak tartja Erzsébetvárost. Minden egyes hónapban van valamilyen új közlekedési szabályozás, amelynek mentén az eddig jól megszokott és mindenki által kedvelt útvonalak egyszerűen megszűnnek – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Hozzátette,

ez a jelenség tapasztalható a belvárosban, amelynek következtében a lakosoknak nincsen más lehetősége, mint szabályt sérteni. Az élet cáfolja meg ezeket a döntéseket, ezért van az, hogy jelenlegi állapotában Erzsébetváros élhetetlen, a lakók pedig lázadoznak.

Radics kiemelte: a közlekedési helyzetet tovább rontották Vitézy Dávid sétálóutcái.

– Eleve volt egy régóta elhibázott közlekedési vízió Erzsébetvárosban. Most Vitézy felülről akarja megmondani az erzsébetvárosiaknak, hogyan kellene élniük a saját életüket. Az egész átalakításról pedig senki sem kérdezte meg a lakókat. Amikor Vitézy Dávid és Niedermüller Péter polgármester közösen kitalálták ezt a sétálóutcásítást, egy kamu közvélemény-kutatásra hivatkoztak – jelentette ki a képviselő. Hozzátette: a helyiek a sorozatos változtatások ellen lázadni kezdtek, ami láthatóan meglepetésként érte Vitézy Dávidot és proxy szervezetét, a Színes Erzsébetváros egyesületet.

Akik ebből igazából hasznot húznak, azok az Airbnb-turisták és a diszkótulajok, akik egyébként ott működnek Belső-Erzsébetvárosban. Ugyanis ha sétálóutcásítják a különböző utcákat, akkor egyszerűen a kocsmák számára nyílik meg a jobb lehetőség, sokkal nagyobb teraszokat tudnak kialakítani és több turistát szolgálhatnak ki

– hívta fel a figyelmet Radics Béla.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.