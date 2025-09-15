Erzsébetváros fellázadt, Vitézy ezzel nem számolt

– Jelen pillanatban van egy lakossági akarat és van egy felülről irányított téves önkormányzati vízió. A lakosok élhető környezetet akarnak, parkolóhelyeket, megközelíthető köztereket. A városvezetés pedig labirintusban gondolkodik, és egy kísérleti laboratóriumnak tartja Erzsébetvárost. Minden egyes hónapban van valamilyen új közlekedési szabályozás, amelynek mentén az eddig jól megszokott és mindenki által kedvelt útvonalak egyszerűen megszűnnek – mondta el lapunknak Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Hozzátette,

ez a jelenség tapasztalható a belvárosban, amelynek következtében a lakosoknak nincsen más lehetősége, mint szabályt sérteni. Az élet cáfolja meg ezeket a döntéseket, ezért van az, hogy jelenlegi állapotában Erzsébetváros élhetetlen, a lakók pedig lázadoznak.

Radics kiemelte: a közlekedési helyzetet tovább rontották Vitézy Dávid sétálóutcái.

– Eleve volt egy régóta elhibázott közlekedési vízió Erzsébetvárosban. Most Vitézy felülről akarja megmondani az erzsébetvárosiaknak, hogyan kellene élniük a saját életüket. Az egész átalakításról pedig senki sem kérdezte meg a lakókat. Amikor Vitézy Dávid és Niedermüller Péter polgármester közösen kitalálták ezt a sétálóutcásítást, egy kamu közvélemény-kutatásra hivatkoztak – jelentette ki a képviselő. Hozzátette: a helyiek a sorozatos változtatások ellen lázadni kezdtek, ami láthatóan meglepetésként érte Vitézy Dávidot és proxy szervezetét, a Színes Erzsébetváros egyesületet.

Akik ebből igazából hasznot húznak, azok az Airbnb-turisták és a diszkótulajok, akik egyébként ott működnek Belső-Erzsébetvárosban. Ugyanis ha sétálóutcásítják a különböző utcákat, akkor egyszerűen a kocsmák számára nyílik meg a jobb lehetőség, sokkal nagyobb teraszokat tudnak kialakítani és több turistát szolgálhatnak ki

– hívta fel a figyelmet Radics Béla.