Ezeken a helyeken érdemes esernyőt is magunkkal vinni – mutatjuk a keddi időjárást

Változatos időjárás várható a HungaroMet keddi előrejelzése alapján. Országszerte találkozhatunk erős felhőzettel és napsütéssel is, de egyes helyeken záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 6:27
Kedden északnyugat felől egy vastag frontális felhőzet érkezik, de délkelet felé haladva még több napsütés várható – hívta fel a figyelmet előrejelzésében a HungaroMet. 

Kedd délután sokfelé várható eső az országban (Forrás: HungaoMet)
Kedd délután sokfelé várható eső az országban (Forrás: HungaroMet)

Mint írták, szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol – nagyobb eséllyel keleten – zivatarok is kialakulhatnak.

Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 Celsius-fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Hegyi Zoltán
idezojelekCharlie Kirk

Tort ülnek a halottgyalázók, a digitális nekrofílek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A szél által sokfelől összefújt söpredék most igazán kitett magáért.

