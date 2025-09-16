Ezeken a helyeken érdemes esernyőt is magunkkal vinni – mutatjuk a keddi időjárást

Kedden északnyugat felől egy vastag frontális felhőzet érkezik, de délkelet felé haladva még több napsütés várható – hívta fel a figyelmet előrejelzésében a HungaroMet.

Kedd délután sokfelé várható eső az országban (Forrás: HungaroMet)

Mint írták, szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol – nagyobb eséllyel keleten – zivatarok is kialakulhatnak.

Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 Celsius-fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.