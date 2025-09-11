Az Európai Unió bíróságán védi a magyar hallgatók és kutatók érdekeit a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem képviseletében Merkely Béla rektor kiemelte, hogy az európai Erasmus+ és Horizon programok végrehajtása során a Semmelweis Egyetem végig szabályszerűen járt el, ezért elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió a magyar kormánnyal fennálló politikai vitája miatt megfosztja a hallgatókat és a kutatókat azoktól a lehetőségektől, amelyek alapvetően befolyásolhatják a jövőjüket.

Merkely Béla rektor (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Semmelweis Egyetem több más magyar felsőoktatási intézménnyel közösen (ÁTE, ÓE, ME, DUE) tavaly májusban perelte be az EU Tanácsot az európai Erasmus+ és Horizon programok befagyasztása miatt.

Az ügy tárgyalása szerdán személyes meghallgatásokkal kezdődött az Európai Unió Törvényszékének kilenctagú bírói nagytanácsa előtt. A Semmelweis Egyetem képviseletében Merkely Béla, az Óbudai Egyetem részéről Kovács Levente rektor szólalt fel a bíróság előtt.

Az Európai Bizottság (EB) 2022 decemberében tiltotta meg, hogy az Erasmus+ oktatási és Horizon kutatási programokon keresztül uniós forrásokat kapjanak az alapítványi fenntartású modellre váltott magyar felsőoktatási intézmények. Az EB indoklása szerint ezekben az intézményekben nem biztosított sem az intézményi autonómia, sem a transzparencia.

Merkely Béla a bíróság előtt hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem az Erasmus+ és Horizon programok kapcsán minden szabályt betartott, az erről szóló dokumentumokat pedig elküldte az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is.

Sem a tanács, sem a bizottság nem foglalkozott érdemben ezekkel a tényekkel: nem reagáltak rájuk és nem is vitatták azokat. Úgy tűnik, tudatosan kerülték a tényekről szóló párbeszédet

– mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

A szerdai meghallgatás után az egyetem közleménye szerint a per tanácskozási szakasza következik, ezt követően hirdeti ki ítéletét az Európai Unió Bírósága.