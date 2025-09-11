Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Dr Merkely BélaErasmus +Semmelweis Egyetem

Az Európai Unió bíróságán védi a magyar hallgatók és kutatók érdekeit a Semmelweis Egyetem

A luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága szerdán meghallgatást tartott az uniós források befagyasztása miatt pert indított modellváltó magyar egyetemek ügyében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 10:54
Az Európai Unió Bírósága Fotó: Hans Lucas via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Semmelweis Egyetem képviseletében Merkely Béla rektor kiemelte, hogy az európai Erasmus+ és Horizon programok végrehajtása során a Semmelweis Egyetem végig szabályszerűen járt el, ezért elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió a magyar kormánnyal fennálló politikai vitája miatt megfosztja a hallgatókat és a kutatókat azoktól a lehetőségektől, amelyek alapvetően befolyásolhatják a jövőjüket.

Merkely Béla rektor (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Semmelweis Egyetem több más magyar felsőoktatási intézménnyel közösen (ÁTE, ÓE, ME, DUE) tavaly májusban perelte be az EU Tanácsot az európai Erasmus+ és Horizon programok befagyasztása miatt.

Az ügy tárgyalása szerdán személyes meghallgatásokkal kezdődött az Európai Unió Törvényszékének kilenctagú bírói nagytanácsa előtt. A Semmelweis Egyetem képviseletében Merkely Béla, az Óbudai Egyetem részéről Kovács Levente rektor szólalt fel a bíróság előtt.

Az Európai Bizottság (EB) 2022 decemberében tiltotta meg, hogy az Erasmus+ oktatási és Horizon kutatási programokon keresztül uniós forrásokat kapjanak az alapítványi fenntartású modellre váltott magyar felsőoktatási intézmények. Az EB indoklása szerint ezekben az intézményekben nem biztosított sem az intézményi autonómia, sem a transzparencia.

Merkely Béla a bíróság előtt hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem az Erasmus+ és Horizon programok kapcsán minden szabályt betartott, az erről szóló dokumentumokat pedig elküldte az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is. 

Sem a tanács, sem a bizottság nem foglalkozott érdemben ezekkel a tényekkel: nem reagáltak rájuk és nem is vitatták azokat. Úgy tűnik, tudatosan kerülték a tényekről szóló párbeszédet 

– mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

A szerdai meghallgatás után az egyetem közleménye szerint a per tanácskozási szakasza következik, ezt követően hirdeti ki ítéletét az Európai Unió Bírósága.

Borítókép: Az Európai Unió bírósága (Fotó: Hans Lucas/AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu