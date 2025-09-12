Rendkívüli

Két gyermekkel is fajtalankodhatott az újbudai pedofil, vádat emeltek ellene

Ezeket a vádakat nehezen fogja lemosni magáról a bukott vezérkari főnök

Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő több súlyos állítást is megfogalmazott a Tisza Pártban feltűnt egykori katonával és tevékenységével kapcsolatban.

2025. 09. 12. 11:25
Fotó: Hatlaczki Balázs
Eredetileg a kecskeméti repülőbázisra való betörés volt a témája a Klikk TV egyik csütörtöki műsorának, ám a vendég, Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő az adás legnagyobb részében Ruszin-Szendi Romuluszról beszélt – már csak azért is, mert jól ismeri a Tisza Párt szakértőjévé vált volt vezérkari főnököt, akinek a katonatársa volt. 

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök
Fotó: Havran Zoltán

A Mandiner szerint Pintér mulatságosnak nevezte a kecskeméti ügyben Ruszin-Szendi kritikáját, miután a volt vezérkari főnöknek is köze lehetett az ügyhöz, amely szerinte nem is most történt, hanem korábban. 

A szakértő Ruszin-Szendi Romulusz azon bejegyzésére, hogy államtitkokat érintő katonai katasztrófa történt, úgy reagált: 

Maga a volt vezérkari főnök egy államtitkokat érintő katonai katasztrófa.

„Én nem hallgatok rá, mert tudom, hogy milyen katonai tapasztalatai, képességei vannak. Ő nem az az ember, akire hallgatni kell ebben a témában, inkább alájátszik ennek a történetnek” – mondta Pintér, aki úgy látja, Ruszin-Szendi személyes bosszúból minden ügyet megragad, hogy a honvédelmi miniszternek ellentmondjon, pedig egy vezérkari főnöknek akkor sem szabad kritizálnia a volt főnökét, miután leszerelt.

Játssza most a morálbajnokot az ország előtt, amire semmi oka nincs. Neki szemlesütve kellene elmennie horgászni

– mutatott rá. 

Pintér hangsúlyozta: jól ismeri Ruszin-Szendit, középiskolában évfolyamtársa, a katonai főiskolán pedig szobatársa volt. Később viszont éppen miatta szerelt le, mert ezredesként sem azt az értékrendet képviselte, mint ő. 

Elkeserítőnek nevezte, hogy vezérkari főnök lehetett Ruszin-Szendi Romuluszból.

A szakértő egyenesen arcpirítónak tartja azt a luxust, ami Ruszin-Szendi villáját jellemezte, de nem lepődött meg ezen sem, meg mert már ezredes korában is ilyen volt. Ő az első számú felelőse a nemrég kipattant villabotránynak. Pintér Ferenc biztos benne, hogy ő találta ki, milyen legyen az a villa. 

„Soha nem áll bele olyan konfliktusba, amit ő okozott, mindig valaki szoknyája mögé bújik” – jellemezte egykori elöljáróját, majd kemény vádakat is megfogalmazott. Mint mondta, Ruszin-Szendi

baleseteket hallgatott el, vagy éppen mást küldött be orvosi vizsgálatra maga helyett.

„A tisztikarnak mindig a minőséget kell képviselnie a hadseregben. Ő nem a minőség volt, aki pedig az volt, azt lefizette, vagy, ha nem tudta, akkor kicsinálta” – sorolta Pintér.
A szakértő nemes egyszerűséggel nepotista szélhámosnak nevezte Ruszin-Szendi Romuluszt.

Mostani szerepvállalásáról Pintér Ferenc annyit mondott: 

Eddig átverte az ország egyik felét, most át akarja verni a másikat is. 

A repülőbázison történt incidens miatt egyébként sajtóhírek szerint számos intézkedést hoztak, így a szolnoki és a kecskeméti katonai bázison is kivágták a bozótot a kerítés többméteres körzetében, a honvédelmi tárca pedig elrendelte, hogy századosi rangig minden katonának részt kell vennie az őrségben.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

