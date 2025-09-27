Feljelentette a kormánybiztost a rendőröket ócsárló tiszás + videó

– Az aljas és hamis vádak sorozata, a szerzetesre rárontó tömeg után itt a következő gátlástalan akció. A rendőröket hazaárulózó, a Tisza „szeretetországát” építő Tamás ötmillió forintra perelt be, mert a csúnya kommentek miatt retteg – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Horváth László videójában az látható, amikor

a tiszás férfi a rendőröket hazaárulózza, és férgeknek nevezi.

A tiszás aktivistának már ez sem tetszett, de főleg a kommentek miatt borult ki, amiket kapott. Emiatt fordult a bírósághoz azzal, hogy Horváth László megsértette az emberi méltósághoz való jogát és a jó hírnevét.

– A bíróságon találkozunk, kifejezetten várom! Én biztosan ott leszek! – jelentette ki Horváth László.