Feljelentette a kormánybiztost a rendőröket ócsárló tiszás + videó

A bíróságon találkoznak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 8:51
Fotó: Ladóczki Balázs
– Az aljas és hamis vádak sorozata, a szerzetesre rárontó tömeg után itt a következő gátlástalan akció. A rendőröket hazaárulózó, a Tisza „szeretetországát” építő Tamás ötmillió forintra perelt be, mert a csúnya kommentek miatt retteg – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Horváth László videójában az látható, amikor 

a tiszás férfi a rendőröket hazaárulózza, és férgeknek nevezi.

A tiszás aktivistának már ez sem tetszett, de főleg a kommentek miatt borult ki, amiket kapott. Emiatt fordult a bírósághoz azzal, hogy Horváth László megsértette az emberi méltósághoz való jogát és a jó hírnevét.

– A bíróságon találkozunk, kifejezetten várom! Én biztosan ott leszek! – jelentette ki Horváth László.

Borítókép: Horváth László (Fotó: Ladóczki Balázs)


