Több millió forint értékű kábítószert foglaltak le a rendőrök

A rendőrség ismét komoly eredményt ért el a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben. Fejér és Baranya vármegyében összehangolt rajtaütés során számoltak fel egy jól szervezett hálózatot, amely jelentős mennyiségben juttatta el a tiltott szereket a térségbe. Több mint hat kilogramm amfetamin, valamint több mint fél kilogramm heroin és kokain került elő, összesen 30 millió forint feketepiaci értékben – olvasható az Origo oldalán.

A lefoglalt kábítószer nem fog kikerülni az utcára (Fotó: Duol)

A nyomozás adatai szerint a kábítószer-kereskedelmet egy baracsi férfi irányította, aki két dunaújvárosi társával együtt működtette a hálózatot. A gyanúsítottak külföldről szerezték be az anyagot, amelyet itthon, saját környezetükben terjesztettek tovább. A vásárlói kör folyamatosan bővült, a terjesztésből származó bevételek pedig jelentősen növekedtek.

A kábítószer mellett mást is lefoglaltak a hatóságok

A rendőrök egyszerre négy helyszínen tartottak házkutatást, ahol nemcsak kábítószert és készpénzt, hanem a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint négy gépjárművet is lefoglaltak vagyonvisszaszerzés céljából. A lefoglalt drog, a készpénz és a járművek együttes értéke több tíz millió forintra tehető.

A gyanúsítottakat, köztük a baracsi párost és két dunaújvárosi férfit előállították, majd a bíróság mind a négyük letartóztatását elrendelte. Ellenük jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás, amely hosszú évekre szabadságvesztéssel járhat.

A rendőrség hangsúlyozza: a kábítószer nemcsak törvénytelen, hanem súlyosan rombolja az egyén életét, családokat és közösségeket is széthullásba sodorhat. A hatóságok elkötelezettek abban, hogy felszámolják a terjesztői hálózatokat és visszaszorítsák a kábítószer jelenlétét a mindennapokban.

Hasonló eset történt Budapesten is a közelmúltban, amikor a rendőrök lecsaptak egy 36 éves férfira, aki szintén drogot terjesztett.