A pénzt és a kábítószert is elvették a ferencvárosi dílertől + videó

Elkapták a kábítószerterjesztő egyik vevőjét is.

2025. 09. 24. 7:41
Kábítószer volt a gyümölcsszállítmányban Forrás: AFP
Még a múlt héten csaptak le a ferencvárosi rendőrök egy 36 éves férfira, akiről sejtették, hogy drogot árul. A Budapesti Rendőr-főkapitányság most azt közölte, hogy nem tévedtek: telefonokat, 3,5 millió forintot, 380 eurót, 181 gramm fehér színű, kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, valamint 1,6 kilogramm zöld növényi származékot találtak nála, és foglaltak le. 

Ezt a piacon körülbelül tízmillió forintért tudta volna eladni. 

Miután bevitték a rendőrségre, csináltak nála egy drogtesztet is, ami pozitív lett. 

Kábítószer-kereskedelem miatt vették őrizetbe.

 Egyúttal az egyik vevőjét is elfogták, neki kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP) 

 

