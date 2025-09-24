A pénzt és a kábítószert is elvették a ferencvárosi dílertől + videó

Még a múlt héten csaptak le a ferencvárosi rendőrök egy 36 éves férfira, akiről sejtették, hogy drogot árul. A Budapesti Rendőr-főkapitányság most azt közölte, hogy nem tévedtek: telefonokat, 3,5 millió forintot, 380 eurót, 181 gramm fehér színű, kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, valamint 1,6 kilogramm zöld növényi származékot találtak nála, és foglaltak le.

Ezt a piacon körülbelül tízmillió forintért tudta volna eladni.

Miután bevitték a rendőrségre, csináltak nála egy drogtesztet is, ami pozitív lett.

Kábítószer-kereskedelem miatt vették őrizetbe.

Egyúttal az egyik vevőjét is elfogták, neki kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.