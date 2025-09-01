Ugyanabba a hibába esnek bele a balliberális intézetek, mint négy éve – közeleg a józanodás

Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

2025. 09. 01. 17:35
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Napra pontosan négy évvel ezelőtt a Horn Gábor-féle Republikon Intézet egy olyan felmérésről publikált eredményeket, amelyek szerint az ellenzék előnyben volt a kormánypártokkal szemben mind a teljes népesség, mind a biztos pártválasztók körében. Akkor Hornék azt állították, hogy az ellenzék a teljes népességet tekintve 39 százalékon állt, míg a kormánypártok 34 százalékon. A biztos pártválasztóknál pedig azt, hogy 52 százalékuk az ellenzékre, 45 százalékuk a kormánypártokra szavazna. 

Az eredményre mindenki emlékezhet, hiszen minden idők legnagyobb győzelmét jegyezte és újabb kétharmadot szerzett a Fidesz–KDNP.

A Republikon most kísértetiesen hasonló hibába sétált bele, a legfrissebb mérései szerint augusztusban hibahatáron belül változtak a pártok közti erőviszonyok. 4 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt a teljes népesség körében, 5 százalékponttal a pártválasztók között és 6 százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában. Az állás a teljes népesség körben 30–26, a pártválasztók körében 39–34, a biztos szavazó pártválasztók között 41–35 Magyar Péterék javára.

Már nem tudnak hazudni Magyar Péter kegyeiért sem

Már az adóemelési terveinek nyilvánosságra kerülése előtt csökkent a Tisza támogatottsága, ez áll Magyar Péter pánikolásának hátterében is. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ezek a közvélemény-kutatások még a Tisza adóemelési terveinek nyilvánosságra kerülése előtt készültek, így 

az elmúlt napok eseményei után – főleg Tarr Zoltán alelnök „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” kijelentése fényében – további támogatottságcsökkenés várható”

– fogalmazott Deák Dániel. Hozzátette, Magyar Péter azt remélte, hogy az országjárása nagy siker lesz, és tovább növeli a Tisza támogatottságát. Ez azonban nem így lett, az országjárására nagyon kevesen voltak kíváncsiak, emellett a Tisza támogatottsága is csökkent, míg a Fideszé erősödött. Emiatt a forrásai szerint 

válságtanácskozások sorát tartják Magyar Péterék; azt próbálják kitalálni, mivel tudnának változtatni ezen a számukra negatív trenden.

Miközben a Tisza alelnöke botrányos kijelentéseket tesz, a balliberális propagandasajtó úgy tesz, mintha nem történne semmi; be sem számolnak ezekről a megszólalásokról. 

Magyar Péter emellett megrendelte Hann Endrétől a Medián legfrissebb kutatását, amit hamarosan publikálnak

– ezzel is megpróbálja ellensúlyozni a Tisza számára érezhető negatív trendet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

