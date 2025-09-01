Az adóemelésen kívül még miről nem akarhat beszélni a Tisza Párt? + videó

– Magyar Péterék adórendszerében szinte minden magyar munkavállaló adója emelkedne, akár százezrekkel is –hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett arra a videóra, amelyben Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy olyan dolgokat terveznek, amelyeket nem akarnak elmondani az embereknek, mert akkor megbuknak.

Fotó: MTI/Purger Tamás

A videóból tudhatjuk, hogy eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Ugyanis a videóban Tarr Zoltán szavai megerősíthetik azt a kiszivárgott dokumentumot, amely szerint a baloldali párt a győzelme esetén bevezetné a többkulcsos adórendszert.

De vajon mi az, amit még eddig nem mondtak el, és amibe már a választások előtt belebuknának?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető szerint ezek olyan dolgok, amikre a megrendelés Brüsszelből érkezik, Ursula von der Leyentől és Manfred Webertől. – A bevándorlási paktum aláírása és a bevándorlók szétosztása. A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével. A háború folytatása és Ukrajna európai uniós csatlakozása Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével. A magyar gazdák és a magyar mezőgazdaság tönkretétele Raskó György módra. LMBTQ-törvény, gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével – vetette fel Szentkirályi Alexandra a témákat, mint esetleges ügyek, amelyekről nem akar beszélni a Tisza Párt a választások előtt.

Magyar Péterék felülmúlják Gyurcsányékat, ők már a választások előtt lebuktak, hogy meg kell nyerni a választásokat, aztán utána mindent lehet

– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette: a magyarok átlátnak a Tiszán, nincsen szükségünk egy bábkormányra.

A Tisza Párt újabb őszödi beszéde

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.