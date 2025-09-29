Fényes nappal, válogatás nélkül zaklatta a járókelőket egy férfi Debrecenben

A járőrök tehát a helyszínre mentek, ahol igazoltatták, majd alkoholszondát is alkalmaztak vele szemben, ami megerősítette a gyanút, hogy meglehetősen sok szeszes italt ivott.

A 41 éves helyi lakost elfogták, majd közbiztonsági őrizetbe vették, mivel súlyosan megzavarta a köznyugalmat és zaklatott másokat.