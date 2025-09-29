Telefonon tett bejelentést egy nő szombat kora délelőtt a rendőrségen arról, hogy Debrecenben, az Ötvenhatosok terén egy férfi válogatás nélkül beleköt a járókelőkbe, erősen ittas, és nem lehet csitítani sem – adta hírül a rendőrségi portál.
Fényes nappal, válogatás nélkül zaklatta a járókelőket egy férfi Debrecenben
Csúnyán kiabált is velük.
A járőrök tehát a helyszínre mentek, ahol igazoltatták, majd alkoholszondát is alkalmaztak vele szemben, ami megerősítette a gyanút, hogy meglehetősen sok szeszes italt ivott.
A 41 éves helyi lakost elfogták, majd közbiztonsági őrizetbe vették, mivel súlyosan megzavarta a köznyugalmat és zaklatott másokat.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brutális gyilkosság történt egy komáromi házban + videó
Helyszíni felvételeket készített a vármegyei lap.
Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes
Tippelhet, hogy ugrott-e a jogosítványa.
A Tisza Párt és Magyar Péter arra készül, hogy átverje a választókat
A Szőlő utcai álhírbotrány, az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása és a Tisza Párt adótervei is szóba kerültek az Országgyűlésben.
A szívünk összetört – megszólalt Kaszás Nikolett ismerőse
Biztosak voltak benne, hogy az erdőben nem találják meg a lányt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brutális gyilkosság történt egy komáromi házban + videó
Helyszíni felvételeket készített a vármegyei lap.
Békésen autózgatott a munkába a debreceni rendőr, aztán hirtelen egy motorháztetőbe kapaszkodó nőre lett figyelmes
Tippelhet, hogy ugrott-e a jogosítványa.
A Tisza Párt és Magyar Péter arra készül, hogy átverje a választókat
A Szőlő utcai álhírbotrány, az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása és a Tisza Párt adótervei is szóba kerültek az Országgyűlésben.
A szívünk összetört – megszólalt Kaszás Nikolett ismerőse
Biztosak voltak benne, hogy az erdőben nem találják meg a lányt.