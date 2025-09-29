  • Magyar Nemzet
  Fényes nappal, válogatás nélkül zaklatta a járókelőket egy férfi Debrecenben
Fényes nappal, válogatás nélkül zaklatta a járókelőket egy férfi Debrecenben

Csúnyán kiabált is velük.

2025. 09. 29.
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Telefonon tett bejelentést egy nő szombat kora délelőtt a rendőrségen arról, hogy Debrecenben, az Ötvenhatosok terén egy férfi válogatás nélkül beleköt a járókelőkbe, erősen ittas, és nem lehet csitítani sem – adta hírül a rendőrségi portál. 

A járőrök tehát a helyszínre mentek, ahol igazoltatták, majd alkoholszondát is alkalmaztak vele szemben, ami megerősítette a gyanút, hogy meglehetősen sok szeszes italt ivott.

A 41 éves helyi lakost elfogták, majd közbiztonsági őrizetbe vették, mivel súlyosan megzavarta a köznyugalmat és zaklatott másokat.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

