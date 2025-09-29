Ennyi volt, hetven év után eltűnik a boltok polcairól nagymamáink és nagypapáink kedvenc terméke

Csaknem 70 év után végleg befejezik a Fa szappan gyártását – adta hírül a Bama.
Hozzáfűzik, a legtöbb magyar vásárlónak fájhat majd a változás, hiszen sokan még gyermekkorukban ismerték meg a terméket, amely elengedhetetlen kelléke volt a tisztálkodásnak.
Már azt is tudni, hogy a szappant gyártó vállalat miért hozta meg a döntést. A düsseldorfi központú Henkel arról tájékoztatott, hogy a döntést stratégiai átrendeződés indokolja, ami azt jelenti, hogy a jövőben inkább a növekedési potenciállal bíró termékekre, például tusfürdőkre és dezodorokra fókuszál, ugyanis csökkent a kereslet a szappanokra. A Bama cikkében részletesebben is olvashat a Fa megszűnő, ikonikus termékének történetéről.
